Brisa Peralta es una niña de Mar del Plata que padece una grave enfermedad. Tiene once años y es paciente oncológica diagnosticada hace tres meses con un tumor en el tronco de encéfalo y no es operable. Su madre la llevó al Hospital de Niños, Sor María Ludovica de La Plata y el diagnóstico fue similar al que le dieron en Mar del Plata, “no hay mucho para hacer”, le dijeron.

Cynthia, es madre de la niña marplatense que atraviesa una dura enfermedad Facebook: Unidos por Brisa Peralta

Sin embargo, la mujer consiguió comunicarse con profesionales cubanos que le ofrecieron un tratamiento que tiene un valor de 1.550 dólares, un monto que su familia no puede afrontar.

Si bien los médicos aseguran que la niña no tiene cura, su familia no baja los brazos y ante la desesperación por salvarle la vida piden ayuda a toda la comunidad.

Cynthia, es madre de la niña marplatense que atraviesa una dura enfermedad Facebook: Unidos por Brisa Peralta

En dialogo con Vía Mar del Plata, Cynthia Giménez, madre de Brisa, explicó que “hace 3 meses empezamos esta guerra, la cual Brisa lleva con una sonrisa en su carita todos los días, ella decidió llevar su enfermedad así y yo la acompaño”.

Cynthia, es madre de la niña marplatense que atraviesa una dura enfermedad Facebook: Unidos por Brisa Peralta

“Los médicos del Materno Infantil de Mar del Plata me dieron el peor diagnóstico que a una madre le puedan dar, decirme que mi hija no tiene mucho tiempo de vida; ¡fue la atrocidad más grande! No obstante a eso, lo saqué de mi cabeza y empecé a luchar para salvarla, radioterapia, Quimioterapia oral fueron los tratamientos que le dieron. Ahora está en la etapa de mantenimiento con un ciclo de 5 días (1 comprimido diario) cada 28 días. Diciéndome que es solo eso lo q se puede hacer para “estirarla” un poco más. No me pueden decir esto les dije, y me empecé a mover. Tal así que saqué la historia clínica del Materno y me la llevé al Ludovica, creyendo yo que allá nos íbamos a quedar, pero la respuesta fue la misma. Así q nos volvimos ese mismo día, con mi corazón nuevamente destrozado”, relató.

En los últimos días encontró una posibilidad para que pueda ser tratada pero debe juntar dinero para pagarlo. Facebook: Unidos por Brisa Peralta

En el mismo sentido afirmó: “Seguí buscando, y conseguí esta medicación en Cuba que es 100% efectiva, no sólo achica tumores si no que los elimina por completo. Además me puse en contacto con gente que lo ha usado y coinciden en decirme que sí, que lo use porque salva vidas”.

“Escribí al mail y me dijeron: la cosa es así, son 3 etapas, aceptación de mensaje vía mail, evaluación del caso y aceptación para iniciar tratamiento. Envío todo lo que me piden y me dicen que en 2 hs. voy a recibir la respuesta, si el equipo médico va a evaluar la enfermedad de Brisa. A la hora me llega un mensaje y dice que sí; que el equipo va a evaluar el caso. Que en 48 hs. me dan respuesta. Empezamos a orar fuerte con Bri para q sea una respuesta positiva y en 3 horas me dieron todas las indicaciones y las felicidades por que el caso fue aceptado”, agregó.

En los últimos días encontró una posibilidad para que pueda ser tratada pero debe juntar dinero para pagarlo. Facebook: Unidos por Brisa Peralta

Además remarcó que la dosis recomendada es en tres ciclos y una toma de 100 ml. repartida en 4 tomas diarias. “Por ahora me envían la medicación y luego me dirán si debo viajar. Ya me asignaron un médico exclusivo para ella y va a estar monitoreado el tratamiento día tras día”.

El precio final de los 3 ciclos es de 1500 dólares y Cynthia tiene “mucha confianza en esta medicina”, según declaró.

Sin embargo, para poder juntar estos fondos inició una campaña denominada “Unidos por Brisa” y puso a disposición su (CBU alias: BOXEO.CRUZ.AGOSTO).

En los últimos días encontró una posibilidad para que pueda ser tratada pero debe juntar dinero para pagarlo. Facebook: Unidos por Brisa Peralta

“Serían 1500 personas que aporten $190 a esa cuenta. Es muy fácil por Mercado Pago o Cuenta DNI o el banco que sea. ponen transferir y listo. Una Coca Cola de 2,25 está $200, un atado de puchos aprox también. Dar una mano es rápido y fácil”, aseveró la mujer.