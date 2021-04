El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele; el Secretario de Gobierno Pablo García y la Subsecretaria Cecilia Fiocchi mantuvieron una reunión a través de una plataforma virtual con al Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur Daniel Filmus y militantes sociales. Juntos reflexionaron acerca de la lucha común en la defensa del ejercicio de la Soberanía Nacional Argentina, sobre las islas Malvinas.

Funcionarios fueguinos, militantes sociales y Daniel Filmus en reunión para reflexionar acerca de Malvinas.

A raíz de las críticas recibidas, opiniones en redes sociales, cartas, notas periodísticas y comunicados, por la visita del militar norteamericano a Tierra del Fuego, en particular a Ushuaia, el funcionario nacional expresó “cuando me enteré de la discusión que se estaba dando en la provincia, lo que sentí es que, si un británico ve esto, no lo puede creer; que nos estemos peleando entre los que siempre defendemos la causa de Malvinas. Que usemos la energía para criticarnos entre nosotros, cuando tenemos hace 188 años nuestras islas usurpadas, realmente me llama la atención, porque uno de los objetivos que nos proponemos como gobierno, y lo discutimos con Cristina Fernández hace varios años y también con Alberto Fernández, es generar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, los calendarios electorales; porque si no, no hay forma de recuperar las islas Malvinas”.

Más allá de lo expresado por el Secretario acerca de que “si un británico ve esto, no lo puede creer”, es sabido, dentro del ámbito de las operaciones de inteligencia estratégica, que el uso de la acción psicológica es un factor que puede desequilibrar emociones e inclinar la balanza a su favor ante una situación de crisis, ante una situación tensa entre bandos o partes en litigio. Es por eso, que los argentinos debemos prestar atención ante estos casos y no ser presa fácil de operaciones de este tipo.

Los funcionarios fueguinos participaron del encuentro de nivel nacional.

Es por eso que Filmus remarcó “Si queremos usar Malvinas para la retórica o la demagogia, no sirve. No queremos llenarnos de palabras para que nos aplaudan. Queremos que la bandera argentina vuelva a flamear en Malvinas, y eso es lo único que nos va a dar tranquilidad. Eso tenemos que lograrlo nosotros como generación”.

Categóricamente expresó: “Apoyo completamente la posición de Walter Vuoto. Hace poco apareció un submarino nuclear en el Atlántico sur y nosotros hicimos la protesta. Y la protesta tuvo efecto y desde el gobierno de Estados Unidos explicaron que era de la gestión anterior de Trump, y que la nueva gestión no iba a continuar con esa acción. El tuit ese ya no está más, porque era la mirada de Trump sobre la política de Estados Unidos de ese momento. La protesta de argentina cumplió su cometido”.

La lucha por la Causa Malvinas debe unirnos como argentinos, hermanos y todos unidos. "Divide y triunfarás" proclama el decir popular.

Por último, Daniel Filmus remarcó que existe la necesidad de tener políticas a largo plazo y que trasciendan las banderas políticas, sin cambiar la posición en el eje de la cuestión. “Estamos abiertos a escuchar todas las opiniones, queremos el homenaje a los que combatieron y esa honra y ese homenaje tiene que estar claro, como los ideales que ellos defienden. Tienen que ser un homenaje que se tiene que reivindicar en la lucha de todos los días por la soberanía. Y tenemos que hacerlo por el diálogo. Seremos inflexibles, perseverantes y con paciencia infinita”.