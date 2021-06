El jueves próximo pasado, el Comité de Descolonización volvió a sesionar. En el encuentro nuevamente uno de los temas abordados fue el reclamo por los derechos argentinos de soberanía plena sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Felipe Solá UN web TV

Al hacer uso de la palabra, Solá expuso los factores más importantes a tener en cuenta de por qué nuestro país reclama. La usurpación, la expulsión, los reclamos permanentes de nuestro país ante esta situación, las exploraciones y explotaciones de los recursos y la presencia militar “injustificada y desproporcionada” en una zona declarada como “zona de paz y cooperación”

En relación a esto, Gustavo Melella, subrayó al respecto que “esto está en consonancia con lo que nuestro Gobierno viene trabajando desde hace mucho tiempo, nuestra posición se la he manifestado en una carta que le envié el año pasado al Secretario General de la Asamblea General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y no es otra que la de no poder seguir tolerando esta situación colonial en Malvinas, estamos en el Siglo XXI y esto ocurre desde 1833, ha pasado demasiado tiempo y es hora de que ellos puedan colaborar a resolver esta situación de usurpación de nuestro territorio ”.

El Gobernador Melella dijo que la situación de colonización en Malvinas no se puede seguir tolerando. "Estamos en el Siglo XXI y esto ocurre desde 1833". En aquella época, el emplazamiento del poblado argentino estaba en Puerto Soledad. Vía Malvinas

“Es necesario que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acate el mandato de la comunidad internacional y sean reanudadas cuanto antes las negociaciones de soberanía respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas”, continuó Melella, ya que “ese ha sido el mandato que se estableció en numerosas Resoluciones de esta Asamblea General y de su Comité de Descolonización y esto se debe respetar y hacer cumplir”.

Finalmente, el Gobernador fueguino, ratificó que “nuestro reclamo nunca claudicará y será siempre firme en relación a defender nuestro territorio, pero enarbolando las normas de paz que priorizamos en esta zona del Atlántico Sur, el cual es sistemáticamente militarizado por los británicos”.