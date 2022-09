Maipú no pudo con Cañuelas, en la Primera C de fútbol femenino

El Deportivo Maipú está sintiendo la exigencia de sus rivales. Volvió a caer en la fase Campeonato de la Primera C de fútbol femenino de AFA, esta vez frente a Cañuelas, por 1-0.

No hay dudas que las Cruzadas no han podido mantener el ritmo de la categoría. Comienzan a sentir la exigencia de los viajes, de llevar dos torneos a la vez (Primera C y Copa Gobierno de Mendoza), sin contar que para este equipo significa el debut. Y mantenerse en el nivel del ascenso en esta fase decisiva de tanta exigencia, ya fue un logro cumplido.

Sin embargo, después de una racha de seis partidos sin saborear la victoria, las conducidas por Roony Banco tuvieron la oportunidad de recuperarse ante un equipo que viene abajo, Cañuelas. Y siendo locales, era la oportunidad. Pero no se logró y la mala racha continuó con un 1-0 desfavorable, y tercera derrota consecutiva.

Por su parte, para Cañuelas fue un triunfazo en Mendoza. Con el gol de Victoria Mazzei mediante un remate al segundo palo que vino de un centro córner, salvó la décima segunda fecha con 3 puntos alentadores para mejorar su promedio.

Síntesis

Maipú (0): Marina Medico; Milagros Canales, Marilín Liendro, Romero, Gladis González; Évelin Aciar, Ana Galván, Valentina Gutiérre, Nicol Rivas; Amira Anis y Melina Plaza. DT: Ricardo Banco.

Cañuelas (1): Manuela Morri; Rocío Benítez (c), Aluminé Medina, Fiorella Patullo, Lara Cuarenta; Brisa Rodríguez, Victoria Mazzieri, Jhojara Holze; Martina Iraola; Nahiara Furquin (Selene Silvero), Natali Bayo (Selena Llanos). DT: Federico Vallejos.

Cancha: Fortaleza II, Complejo de Maipú

Gol: PT, 21′, Victoria Mazzei (C).