Quién es Brian Bordón, el sanjuanino del básquet en silla de ruedas que concentra con la Selección

Brian Bordón es un sanjuanino de 20 años que está en estos momento concentrando en Buenos Aires con la Selección Argentina de básquet en silla de ruedas, para cumplir un sueño: vestir la celeste y blanca en el Mundial de Dubai y los Parapanamericanos Bogotá 2023.

El base (o ayuda base) del Club Prodea nació con el Síndrome de Fuhrmann, una malformación congénita en los fémur de ambas piernas por lo que debió aprender a desenvolverse solo desde muy chico.

Brian Bordón, basquetbolista en silla de ruedas. Foto: Instagram

“Estuve en rehabilitación a los 8 u 9 años y fue muy importante, porque gracias a eso desarrollé una movilidad que me sirvió para adquirir una independencia muy grande”, le contó Brian a Vía San Juan.

Brian Bordón, basquetbolista en silla de ruedas. Foto: Instagram

El basquetbolista apunta al profesionalismo, por lo que trabaja con ese fin. Y jugar en Europa es su meta más alta en su lista personal, porque allí “todo es más posible para el deportista”.

Comenzó con el básquet “de casualidad, porque me fueron a buscar al colegio para jugar en los Juegos Evita Nacionales. Me encantó y desde ahí no paré”, confió el jugador que logró ganar los Evitas 2017, ascender con su club a la Segunda división en 2019 y ganar el Nacionales B con Cedima de San Justo.

Brian Bordón, basquetbolista en silla de ruedas. Foto: Instagram

Y luego confió: “Este deporte es mi vida. Trato de ponerme objetivos a corto, mediano y lago plazo y trato de cumplirlos para superarme cada día, mes o año, para ser mejor jugador y mejor persona”.

Brian Bordón, basquetbolista en silla de ruedas. Foto: Instagram

Brian viene integrando la Selección Argentina desde hasta 4 años. “Era muy chico y me convocaron. Siempre fue ese mi sueño, poder representar a mi país. Ahora apunto a debutar de manera internacional con esta camiseta y me estoy preparando mucho para eso”, dijo quien mencionó que su próximo paso son los Para panamericanos 2023 de Bogotá, Colombia.

La selección nacional se prepara para el Mundial en Dubai, que iba a ser en noviembre y fue postergado para junio del 2023. Por lo que el sueño de Bordón, es poder estar también en dicha cita ecuménica.

“Espero poder estar”, deseó el atleta sanjuanino, quien antes de finalizar la entrevista quiso dejar un aconsejó: “No se deben sentir mal ante un no por su discapacidad. Anímense a hacer lo que les gusta y cumplir su sueño”, dijo el joven basquetbolista de la Selección Argentina, quien fiel a sus palabras, ya lo está cumpliendo.