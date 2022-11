Viral: una abuela de 70 años viajó hasta La Rioja para ir a una fiesta de disfraces con su nieta

Este último fin de semana Rosario, una abuela mendocina de 70 años, viajó hasta La Rioja exclusivamente para ir a bailar junto a su nieta Macarena a una fiesta con la temática de Halloween. Por supuesto que no dudaron en buscar los disfraces: “Charo”, como la llaman a la jubilada, era la enferma y su nieta y las amigas sus enfermeras.

Macarena y Rosario son oriundas de Mendoza, pero por cuestiones laborales la joven y sus padres se tuvieron que mudar a La Rioja. De todas formas la relación con la abuela se mantiene intacta y siempre que pueden se visitan.

En diálogo con Vía País, Macarena contó que la fiesta se llevó a cabo el sábado en La Rioja capital y era una fiesta muy grande, a la que va mucha gente. La idea de que la abuelita y su nieta salgan a bailar juntas comenzó el año pasado.

La nieta de 27 años ya había ido a la misma fiesta en 2021 y en ese momento justo estaba “Charo” de visita en su casa, por lo que Macarena le había dicho: “pucha abuela como no se queda para ir a la fiesta y ella me dijo el año que viene vamos”.

Charo y su nieta divirtiéndose juntas en la fiesta. Foto: Facebook

Claramente la frase de “el año que viene vamos” no fue un decir. “Estuvimos todo el año diciendo que cuando era la fiesta de Halloween la íbamos a llevar”, expresó la joven. Dos semanas antes de la fecha, Macarena llamó a su abuela para preguntarle si la propuesta seguía en pie y ella contestó que si.

Rosario junto a su nieta en la fiesta. Foto: Facebook

“El lunes pasado fui a buscarla, el miércoles vinimos a La Rioja y el sábado fue la fiesta”, contó la nieta. Macarena y sus amigas se encargaron de pensar cuál sería el original disfraz. “Como ella tiene 70 años claramente no iba a durar toda la noche despierta, entonces decidimos disfrazarla de enferma. Como era Halloween queríamos algo tenebroso, de enferma, de hospital”, dijo la mendocina.

En el boliche la abuelita iba en silla de ruedas con un kit quirúrgico que le ponen a los pacientes y Macarena y sus amigas hacían de las enfermeras de ellas. Aunque al principio Rosario tenía miedo de qué podría decir la gente, la pasó muy bien y tuvo una buena repercusión.

La abuela en la fiesta. Foto: Facebook

“Cada vez que mi abuela pasaba la gente la aplaudía, le preguntaban la edad, le bailaban y la hacían bailar, le pedían fotos”, detalló la nieta. “Hubo un momento en el que ella quería ir al baño y había una fila tremenda. Los de seguridad hicieron que todas las chicas se corran a un lado para que ella pase y tenga prioridad”, agregó.

No es la primera vez que “Charo” se hace viral en las redes

Para algunos Rosario es una persona conocida, ya que no es la primera vez que llama la atención en Internet. “Ya se había hecho viral en otro video que sale de mi auto para pegarle a una chica con la cartera”, dijo Macarena.

Todo fue por la disputa del clásico River-Boca. “Ella es de Boca y ese día había un partido y la chica dijo ‘aguante River’, mi abuela contestó ‘aguante Boca’, y la chica le dijo: ‘andá vieja...’, se bajó y le pegó un carterazo”, recordó la nieta.

Esta mujer de 70 años demostró que no hay edad para hacer lo que uno quiere. “Mi abuela es una persona muy energética, siempre es muy para arriba y dice muchas malas palabras”, reveló Macarena.

La relación de Macarena con su abuela “Charo”

Rosario es jubilada, ama de casa y pese a que tiene muchísimos nietos y vive lejos de Macarena, con ella es la que más comparte. La abuela de Mendoza tiene siete hijos y cada uno de ellos tiene alrededor de tres o cuatro hijos. También, tiene una bisnieta.

Macarena y "Charo" se divierten juntas todo el tiempo. Foto: Instagram

Al ser consultada sobre la relación con su abuela, Macarena cree que es algo especial. “Primero porque soy la mayor y por ahí la que más disfruta o las que más le lleva las manías”, declaró la joven. Además, siempre que pueden hacen todo juntas.

“Nosotras siempre estamos juntas pese a que vivamos en diferentes provincias. Sabemos irnos de viaje solas, la última vez nos fuimos en avión a las Cataratas”, contó la mendocina. “A veces la voy a buscar, siempre viene, en esta oportunidad fuimos al boliche, salimos a a merendar, a pasear, dormimos juntas porque cada vez que ella viene a mi casa o yo voy a la de ella, dormimos en la misma cama”, agregó ella.

“La verdad es que yo comparto un montón de cosas con mi abuela no solo ahora esta fiesta de boliche, pero hacemos muchas actividades. Yo estoy acostumbrada a ella, a estas cosas, a su locura pero la gente no, igual me encanta y espero que el año que viene se prenda de nuevo”, concluyó la joven.