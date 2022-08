Una santafesina gastó $50.000 en su fiesta de 18, pero nadie fue y su reclamo se viralizó

Una joven de la provincia de Santa Fe se volvió viral en TikTok al compartir cómo quedaron los preparativos para su cumpleaños número 18. Este, sin embargo, no fue tan feliz ni salió como ella esperaba, pues nadie asistió al evento.

Pilar Armijo, de la localidad de Aldao, gastó todos sus ahorros en su festejo con temática toda de color rosa. No obstante, al no recibir invitados, se frustró: “Yo fui a sus cumpleaños siempre, no sé qué pasó”.

La joven cumplió 18 años el 2 de agosto, según le comentó a todos sus seguidores, que hora tras hora aumentan. Así lo explicó: “Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo si sale Wana o Güll o la c... de sus hermanas pedazos de f... Nunca más”.

Las excusas fueron falsas, y a través de un posteó viralizó la mentira de sus “amigos”, quienes prefirieron ir a dos bares de otra ciudad antes que acompañarla en su día.

“Se perdieron un cumple rosa muy hermoso. Por suerte tengo una familia hermosa que me acompañó”, aseguró Pilar, que a pesar no no haber estado tan acompañada, estuvo rodeada de seres queridos y un espectacular evento temático.

Pilar gastó $50.000 de sus ahorros para su cumple y sus “amigos” no fueron

La joven trabaja de niñera, y en total invirtió $50.000 en la fiesta. “Mi sueldo no es ni la mitad de eso, tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron muchas cosas pagas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque el salón era muy grande para los que éramos”, comentó.

En base a lo que contó por sus redes sociales, su familia es humilde, y todo lo que consiguieron fue el resultado de mucho trabajo y esfuerzo. Su madre y novio se empeñaron para que aquel día fuera especial.

Los invitados que no asistieron se perdieron de un banquete rosado: había una enorme torta en forma de corazón, empanadas de su color favorito e incluso copas individuales que tenían la cara de cada una de las personas que se suponía que asistirían.

La joven santafesina hizo una fiesta con temática rosa. Foto: Captura de video

Tiempo atrás, ella se mudó de San Lorenzo a Aldao, y por temas de comodidad decidió festejar su cumpleaños allí. “Yo fui a sus cumpleaños siempre. La mayoría me había dicho que no había problema, iban a venir. No sé qué pasó”.

“Un día antes, con todo ya comprado y el salón pago, les pedí que me avisaban quiénes venían. Solo seis respondieron, entre ellos mi hermano mayor y mi cuñada. Algunos me dijeron que trabajaban. Otros que era muy lejos, sabiendo que un taxi entre pueblo y pueblo está $1000, que hoy en día no es nada. Si lo pagaban entre cuatro no gastaban ni $300 cada uno”, agregó.

Nadie asistió a su fiesta de cumpleaños y su reclamo se volvió viral. Foto: Captura de video

Su video difundido por TikTok de momento llega a las 18 mil vistas. Según confesó, al ser de Leo le gusta recibir atención y festejar, y la decepción que obtuvo fue por culpa de las personas que le fallaron.

Para cerrar, la joven agradeció a su familia, especialmente a su novio y a su madre. En este sentido, aseguró que el próximo año será distinto y no volverá a pasar por esto.