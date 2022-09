Tras la cancelación del show de Justin Bieber, llanto y decepción en el acampe de las fanáticas en La Plata

Hace más de un mes los fanáticos de Justin Bieber llegaron al Estadio Ciudad de La Plata para acampar hasta el día del show, y así poder conseguir un lugar lo más cerca posible del cantante internacional. Este martes los argentinos mostraron su decepción y enojo por la cancelación de los conciertos.

A pesar de las noches de bajas temperaturas y los días de lluvia, los fans tenían muy en claro el objetivo: esperar en la vereda del Estadio “Diego Armando Maradona” hasta que llegue el ansiado momento de los conciertos que tenía previsto el cantante para el próximo 10 y 11 de septiembre en Argentina.

Lamentablemente, Justin Bieber no vendrá al país por problemas de salud. La noticia no cayó del todo bien ya que faltaban sólo cuatro días para la primera fecha del show. Mientras las campistas preparaban sus cosas para irse, se notó un clima triste y de llanto.

Fans de Justin Bieber acampando en el Estadio Único. Foto: EL DIA

Aunque el ídolo canceló su visita a la Argentina, sus fanáticas lograron entender que es una situación que no fue apropósito, por eso prefieren quedarse con lo positivo. En diálogo con EL DÍA, una joven dijo que “lo bueno fue convivir con 30 chicas en las carpas”.

Las declaraciones de las fanáticas de Justin Bieber

La presencia de Justin Bierber en La Plata hizo que mucha gente viaje desde diferentes puntos del país. Por ejemplo, un grupo de jóvenes viajaron desde Jujuy hasta la ciudad para escuchar las canciones del cantautor.

Entre lágrimas, una chica dijo: “llegamos el 3 de agosto desde Hurlingham”. Otra fanática agregó: “vinimos hace un mes. Somos de Florencio Varela”. A su vez, explicaron que más allá de los rumores que habían, tenían una gran esperanza: “Justin está mal de salud. Lo sabemos y lo entendemos. El dolor está. Lo respetamos y es su decisión. La ilusión era que si tocaba en Río de Janeiro, a lo mejor venía”, dijo una de las campistas.

Agustina, una chica que estaba en la carpa 15, habló con Ámbito y dijo que se siente “decepcionada” por la forma en la que se manejó la productora y el team Bieber, “fue pésimo”, aseguró. “Los rumores vienen hace dos semanas, y la misma gente que es la encargada de armar el escenario nos comunicó que desde el viernes pasado les avisaron que se cancelaba”, contó la joven.

Desde el 3 de agosto las fanáticas de Justin Bieber se instalaron afuera del Estadio Diego Armando Maradona para estar lo más cerca posible del cantante. Foto: EL DIA

Aunque la gente que trabaja en el estadio sabía de la cancelación del concierto, “no hubo ningún comunicado oficial hasta hace unas horas, 4 días antes. Se caga... en todas las pibas que estamos acá, y en las muchas otras que vienen desde otras provincias y países. De mi carpa, que somos 40, más de la mitad venia de interior. Perdieron plata, no solo en la entrada sino también en vuelos y hospedaje”, manifestó Agustina.

Por último, la fanática de Justin declaró que ella no perdió plata, pero si “tiempo y esfuerzo en venir hasta acá, más de 100 horas desperdiciadas. De todas formas, es entendible la cancelación y más si es por temas de salud. Pero el problema de salud de él viene hace meses, tal vez hubiera sido preferible que cancele todo el tour de entrada, y no tenernos a la espera y en la incertidumbre de saber si el show se realizaba o no. Por el momento, el ambiente en las carpas es de tristeza, se está desarmando todo de a poco. Con respecto a Justin, no siento ningún tipo de odio ni nada, espero que en otro momento se dé y pueda volver al país”, concluyó.

El comunicado oficial de Justin Bieber

A través de su cuenta de Instagram, Justin Bieber compartió un comunicado en el que explicó su situación. “A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour”, comienza el texto.

Luego agregó: “después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock en Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, expresó.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora”, avisó el cantante.

“Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”, concluyó Bieber.