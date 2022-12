Estuvo casi un año sin caminar y ahora vuelve a las pistas: conoce la emocionante historia de un piloto platense

Leonardo Forte es corredor y armador de autos de carrera. Estar en las pistas es la gran pasión del platense, pero hace un año y medio su vida cambió para siempre después de sufrir una grave enfermedad que lo dejó en silla de ruedas durante casi un año.

Forte padeció el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que el corredor vinculó con la vacuna por Covid-19 que se había aplicado en ese momento. En diálogo con EL DÍA, el platense contó que el 22 de junio de 2021 se vacunó y el 5 de julio empezó con los síntomas.

Desde que se enteró que tenía una enfermedad, la vida de Leonardo hizo un giro de 360°. Los médicos informaron que el corredor de autos corría riesgo de muerte y tuvo que estar en silla de ruedas por varios meses sin poder caminar.

La promesa de Leonardo: “Si yo volvía a caminar, tenía que volver a subirme a un auto de carrera”

“Los médicos decían que iba a tardar dos años, un año y medio para caminar pero empecé a los cuatro, cinco meses. Tuve momentos muy difíciles, de depresión, que ya veía que no tenía vuelta. La familia me contuvo permanentemente. Al haber entrado en la clínica me sentí muy cómodo. A la semana de trabajo ya empezaba a moverme y me generaba ganas”, relató el armador.

Después de mucho tiempo de recuperación, el momento más esperado para el platense llegó: este fin de semana volvió a correr con su auto en las pistas en San Nicolás, una noticia que enorgullece tanto a él como a su familia.

“No corro profesionalmente desde 2012. De vez en cuando iba a probar, no estoy en inactividad. Pero después de la enfermedad, no había hecho nada. No sabía hasta donde me lo iba a bancar por el ritmo de carrera”, expresó Leonardo.

Por último, el hombre aseguró que está bien y que este retorno es una promesa que había hecho en su momento por los momentos difíciles que pasó. “Al auto lo probé en diciembre, después de que empecé a caminar de vuelta. Y la promesa era que si yo volvía a caminar, tenía que volver a subirme a un auto de carrera”, concluyó.

Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que padeció el corredor de autos

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad del sistema nervioso poco común en el cual el propio sistema inmunitario de una persona daña las neuronas y causa debilidad muscular y, a veces, parálisis.

Esta enfermedad puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda y los síntomas comienzan como debilidad y hormigueo en los pies y las piernas que se extienden a la parte superior del cuerpo.