El adiós a un negocio histórico de La Plata: Cierra el último videoclub de la ciudad

Uno de los locales con más historia de La Plata cierra sus puertas: el último videoclub de la ciudad. Tras 32 años de funcionamiento, el dueño, Ignacio Orazzi, decidió despedirse del icónico negocio debido a la baja demanda y ofertar todas las películas.

Con mucha nostalgia, Orazzi publicó: “Buenas tardes gente amiga del video. Como saben, es el último mes que tenemos abierto. Fue un largo camino, pero nada se pierde, todo se transforma. Muchísimas gracias”.

La despedida de Video Club

El local, Video Club, ubicado en diagonal 73 entre 28 y 29, decidió poner en oferta más de 20.000 películas a $300 cada una. De esta forma, hasta el 31 de diciembre, de 16 a 21 horas, los cinéfilos van a poder aprovechar de los descuentos.

Debido a la baja demanda, el dueño decidió cerrarlo. Foto: 0221.com.ar

“Voy a tratar de que no quede ninguno, pero si quedara lo seguiré publicando en Internet en algún momento”, afirmó Orazzi en diálogo con 0221.com.ar. Además, comentó que, en un principio, tenía “casi 30.000″, pero que los clásicos fueron vendidos rápidamente. “Directores como Steven Spielberg, volaron”, aseguró, sin embargo, indicó que le quedan películas de directores como Orson Welles, Hitchcock, Woody Allen, Céline Sciamma y Vittorio de Sica.

Por otro lado, Orazzi mencionó las películas que tuvieron mayor demanda desde 2017 hasta la actualidad: “Puedo decir que la película que creo que más se alquiló desde esa época fue Avengers Endgame. Tuve que comprar seis películas, seis Blu-ray y seis DVDs porque era impresionante la demanda. En esa época todavía no existía Disney Plus. Justo salió una semana antes, yo la tenía y tuve que comprar un montón porque entraban todo el tiempo a preguntar por Avengers”.

El dueño puso en oferta todos los videos del lugar hasta fines de diciembre. Foto: 0221.com.ar

Y continuó diciendo: “Lo mismo me pasó cuando salió La Odisea de los Giles y El Robo del Siglo, que fue una locura. También recuerdo que Coco estaba muy demandada y era una locura con esa película, que es re linda y es una de mis favoritas de Disney, por el tema que trata”.

La historia del último video club de La Plata

El emblemático lugar de La Plata abrió sus puertas en el barrio La Loma en 1991. “La verdad que fue como un tobogán. Al principio, vas en subida, de hecho tenía miedo, y después fue todo en bajada. Disfruté el viaje y estuvo lindo animarse a algo que uno por ahí tiene miedo. Yo era empleado. Pasar de ser de empleado a ser dueño es totalmente diferente y es una responsabilidad. Aparte, estás más en contacto con la gente”, recordó Orazzi.

“He hecho sorteos. Cuando salió Avengers mandé a hacer unos posters y los sorteé entre todos los clientes del local que venían a comprar o compartían la publicación del sorteo en redes. He hecho sorteos para Pascuas, para incentivar al cliente a que venga”, contó.

Es el último videoclub que hay en la ciudad de La Plata. Foto: 0221.com.ar

También señaló cuáles fueron las razones que decidió cerrar el local: “Bajó mucho lo que es el alquiler de películas, supongo que por el avance de las plataformas porque la gente quizá no tiene ganas de salir de la casa, es llegar del laburo, tirarse en el sillón y poner algo de Netflix o en otras plataformas. Aparte, los alquileres se están por disparar y ya se me hacía difícil ir pagándolo, ahora cuando se tengan que renovar contratos es insostenible”.

Por otro lado, comentó qué le gustaría hacer en el futuro: “Tenía ganas de seguir trabajando en algo similar, pero no me cierro a otras alternativas, quiero salir de mi zona de confort y explorar otras áreas. Mientras tanto, voy laburando en algún que otro lado, ahora estoy trabajando en un kiosco y siempre estoy moviéndome a ver dónde se puede tirar un currículum. También tenía pensado estudiar Psicología, porque es algo que me gusta y me han dicho que sé escuchar a las personas y aparte es como un don que tengo”.