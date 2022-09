Desde Inglaterra 1966: un médico platense colecciona pelotas oficiales del Mundial y es furor en las redes sociales

Cada vez falta menos para Qatar 2022 y los argentinos están contando los días con mucha ansiedad. Jorge Yovovich, un médico de La Plata se hizo viral en las redes sociales después de mostrar su increíble colección de pelotas oficiales de los Mundiales.

Si hay algo que apasiona a todos los argentinos es el fútbol y más cuando se trata del evento deportivo más importante: el Mundial. Desde Inglaterra en 1966 hasta la próxima edición que empieza en noviembre de este año, el médico guarda todas las pelotas oficiales.

La palabra del médico coleccionista de pelotas oficiales de los Mundiales

En diálogo con El Trece, el especialista en traumatología dijo: “como futbolista frustrado que soy, esta es mi manera de conectarme con el fútbol”. Además, contó que esta actividad es parte de su mayor pasión y tiene guardado dos balones de cada una de las Copas del Mundo de los últimos 60 años.

El profesional de la salud explicó que “no son pelotas de juego, son oficiales, pero no se usaron en partidos, esas no se consiguen y además es muy difícil comprobar que sean auténticas”. Para el futbolista “frustrado” hay una condición que se debe seguir en su colección, esa es que las pelotas no se pueden patear.

La colección de pelotas de fútbol del médico platense. Foto: Jorge Yovovich

Según el relato del traumatólogo, en su muestrario hay dos pelotas que son muy especiales. Por un lado la de Tango de 1978 con la que la Selección Argentina se convirtió campeona del mundo por primera vez, y la Azteca de 1986 usada en México, cuando el equipo argentino levantó la Copa por segunda vez.

Haciendo referencia a Tango y Azteca, Yovovich dijo que “son las dos pelotas más especiales, por supuesto, con esas ganamos los mundiales. De la Tango tengo las dos versiones que se usaron: la Tango Buenos Aires y la Tango Rosario. Las ves y sentís algo diferente”, enunció el hombre.

Jorge, platense que colecciona pelotas oficiales de mundiales. Foto: Jorge Yovovich

El doctor comenzó a coleccionar pelotas hace 15 años aproximadamente. Él estaba mirando un programa de televisión y observó la evolución de las pelotas de los mundiales al pasar el tiempo. “Estaba viendo y dije ‘por qué yo no puedo tenerlas’. Entonces me puse a averiguar y di con una plataforma de venta en México donde vendían un pool de pelotas originales desde 1966 hasta 2002″, expresó.

Después, “se la jugó” y compró todas las pelotas, “aún sin saber si iban a llegar y si me iban a mandar lo que decían que vendían. Por suerte llegaron bien. Después fui comprando la de cada Mundial”, relató el platense.

Por último, Jorge reveló que le gustaría ampliar su colección de pelotas. Además, tiene muchas que fueron utilizadas en Champions League, Eurocopa, Copa Confederaciones, y la de la Copa América 2021, cuando Leo Messi levantó la copa en el Maracaná.