Mundial de Qatar 2022: en qué equipos llegan al Mundial los jugadores de la Selección Argentina

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar, que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Con la lista aún sin definir, son muchos los futbolistas que en estos últimos meses se juegan su pasaje a la Copa del Mundo.

En qué equipo llegan al Mundial los jugadores de la Selección

Emiliano “Dibu” Martínez: El arquero indiscutido de la Selección, quien disputará su primera Copa del Mundo, ya se transformó en una fija en el arco del Aston Villa de Inglaterra y tiene asegurado su lugar en la lista de 26.

Dibu Martínez y una nueva temporada en el arco del Aston Villa (AP)

Franco Armani: Aunque parte un escalón por detrás del “Dibu”, el arquero que tiene contrato con River hasta diciembre de 2024 también será parte de la lista de convocados para Qatar. El ex Atlético Nacional lleva siete partidos con la valla invicta en esta Liga Profesional de Fútbol.

Gerónimo Rulli: El ex arquero de Estudiantes, quien pelea su lugar en la lista, encontró espacio en el Villarreal. En esta temporada fue titular en todos los encuentros del submarino amarillo, equipo que disputará la UEFA Conference League.

Marcos Acuña: Pese a que en la Selección alterna entre titular y suplente, el “Huevo” es una fija para Lionel Scaloni. El ex Racing y Ferro ya se consolidó como lateral izquierdo titular del Sevilla, donde comparte plantel con otros argentinos.

Lisandro Martínez: Uno de los que pelea ser titular en la Scaloneta a base de buenos rendimientos en su club. El central argentino pasó del Ajax al Manchester United por 67 millones de euros en uno de los fichajes más resonantes del mercado europeo.

Lisandro Martínez, sensación en el United (Prensa United)

Gonzalo Montiel: El ex River, con presente en el Sevilla de España, aún no se consolidó en el once inicial de su equipo, en un puesto que disputa con Jesús Navas, leyenda del conjunto sevillano. Con el comienzo de la Champions, “Cachete” verá más acción.

Nahuel Molina: El lateral de 24 años es otro de los que fueron transferidos en este mercado. Luego de rendir muy bien en el Udinese de Italia, el Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, posó sus ojos en él y pagó 20 millones de euros por su ficha.

Cristian “Cuti” Romero: Uno de los que explotaron en la última Copa América. El Tottenham, equipo donde estaba a préstamo desde el Atalanta, hizo uso de la opción de compra y adquirió al defensor de 24 años, quien ya se convirtió en una fija tanto de su club como de la Selección.

Cuti Romero estampó la firma hasta 2027 en los Spurs (Tottenham)

Nicolás Otamendi: El defensor surgido en Vélez es uno de los supervivientes de la “vieja guardia”. Actualmente es el capitán del Benfica de Portugal, equipo que enfrentará al Paris Saint Germain y la Juventus en esta nueva edición de la Champions League.

Germán Pezzella: El ex zaguero de River, quien ingresó en la final de la Copa América 2021, es titular indiscutido del Betis de España, equipo que pelea la punta con el Real Madrid y disputará la Europa League.

Nicolás Tagliafico: Después de un gran paso por el Ajax holandés, el defensor salido de las inferiores de Banfield desembarcó en la Ligue 1, más precisamente en el Olympique de Lyon. En su nuevo equipo ya marcó un gol y disputó todos los partidos de esta temporada.

Rodrigo De Paul: Jugador sensación de la Selección Argentina, el mediocampista de 28 años también fue contratado por el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Pese a que aún no se consolida como titular en su actual club, suele ingresar en todos los partidos.

De Paul busca consolidarse como titular en su equipo (AP)

Guido Rodríguez: Compañero de Germán Pezzella en el Betis, el mediocampista, también surgido en River, se asentó como titular y pelea por un puesto en el once inicial de la Selección Argentina. En la Copa América vio minutos en seis de los siete partidos.

Exequiel Palacios: Pese a que le costó en un principio, el campeón de América con River poco a poco comienza a hacerse un lugar en el Bayern Leverkusen. Disputó los cinco partidos de la liga alemana y lleva un gol, frente al Mainz.

Leandro Paredes: El ahora ex jugador del Paris Saint Germain arregló su llegada a la Juventus por 20 millones de euros. El ex futbolista de Boca busca llegar con más rodaje al Mundial de Qatar, en donde tiene más que asegurada su presencia.

Paredes buscará continuidad de cara al Mundial (Motaje ilustrativo)

Giovani Lo Celso: Luego de un paso a préstamo sin mucho brillo por el Tottenham, el volante oriundo de Rosario regresó al Villarreal, donde comparte plantel con los argentinos Gerónimo Rulli y Juan Foyth. Salvo algún imprevisto, pareciera tener ganado su lugar en la lista.

Alejandro “Papu” Gómez: Aunque lleva ya muchos años en Europa, este sería el primer Mundial para el experimentado mediocampista , quien se encuentra en el Sevilla junto a otros compañeros de la Selección Argentina.

Ángel Di Maria: El delantero, héroe por su gol en la final frente a Brasil por la Copa América, también decidió emigrar. Partiendo por detrás de Messi, Neymar y Mbappé en la consideración de Christophe Galtier, el “Fideo” se mudó de Paris a Turín para vestir la casaca de la Juventus.

Angel Di María fue presentado de manera oficial en la Juventus. (@juventusfc) Foto: @juventusfc

Lionel Messi: El capitán y figura de la Selección Argentina disputará en Qatar la que probablemente sea su última Copa del Mundo. En su segunda temporada en el Paris Saint Germain, el astro argentino logró consolidar su juego y actualmente es el máximo asistidor del año contando todos los jugadores de las cinco principales ligas europeas.

Lionel Messi entregó dos asistencias, una a Neymar y la otra a Mbappé y el PSG goleó al Toulouse. (AP) Foto: AP

Lautaro Martínez: El “Toro” se afianzó como nueve titular de la Selección Argentina, y hace tiempo ya lo viene siendo en el Inter, su equipo. Es el máximo goleador del ciclo de Lionel Scaloni y una de las máximas esperanzas para los argentinos durante el próximo Mundial.

Martínez, el toro del Inter

Paulo Dybala: La “Joya” dejó la Juventus luego de casi 300 partidos en la Vecchia Signora y pasó a la Roma dirigida por José Mourinho, en un fichaje que resonó fuerte en Europa. El entrenador del conjunto de la capital italiana declaró: “Quizás Scaloni nos deba una botella de vino para celebrar que recuperamos a un jugador top para Qatar 2022″.

Paulo Dybala y su clásico festejo con la "máscara". (AP)

Julián Álvarez: El niño maravilla de River se encuentra dando sus primeros pasos fuertes en el viejo continente. El Manchester City puso muchas expectativas sobre él y el oriundo de Calchín comenzó a pagar a base de goles y grandes actuaciones. El jugador argentino del momento, quien ahora es dirigido por Pep Guardiola, sueña con conseguir su pasaje a Qatar.

Julian Alvarez marcó sus primeros tantos en el Manchester City. / Gentileza. Foto: Gentileza

Otros jugadores que pelean su lugar en la lista

Juan Musso: Atalanta-Italia

Juan Foyth: Villarreal-España

Nehuén Pérez: Udinese-Italia

Enzo Fernández: Benfica-Portugal

Ángel Correa: Atlético de Madrid-España

Nicolás González: Fiorentina-Italia

Joaquín Correa: Inter-Italia