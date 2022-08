Cómo ver el Mundial Qatar 2022: señales de televisión y posibles packs para verlo

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y ya empiezan a surgir todas las preguntas de rigor. Cuando empieza, en qué día y horario juega Argentina o bien dónde se podrá ver en vivo a través de las pantallas.

El 20 de noviembre Qatar y Ecuador darán inicio a esta Copa del Mundo después de una ceremonia inaugural que promete ser inolvidable. Los aficionados van a poder seguirlo de cerca junto con todos los demás partidos siguientes.

Como sucede con todos los encuentros de la Selección Argentina, TyC Sports será uno de los que transmita varios partidos del Mundial. Lo mismo ocurrirá con la Televisión Pública y DeporTV. De esta manera, estará la opción de ver los partidos por cable o aire.

La Selección Argentina debutará con Arabia Saudita el martes 22 de noviembre. (AP)

También, para quienes tengan DirecTV, estará la opción de seguir los encuentros en cualquiera de sus señales exclusivas de deportes.

Las aplicaciones de streaming como DirecTV Go, Flow o Telecentro Play también tendrán disponibles los partidos del Mundial de forma on demand. Así se podrán ver todos los encuentros que se hayan jugado y el público no haya alcanzado a ver.

En cualquiera de las opciones habrá periodistas desde Qatar para mostrar cómo es el día a día del Mundial y el seguimiento de la Selección Argentina.

Mundial de Qatar 2022: cuándo empieza y quiénes juegan el partido inaugural

El Mundial de Qatar 2022 comenzará el domingo 20 de noviembre con el encuentro entre Qatar y Ecuador, a disputarse en el estadio Al Khor. Empezará a las 13 horas de Argentina y la transmisión será de TyC Sports, Televisión Pública y DirecTV Sports.