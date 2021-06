En el marco del plan nacional de inmunización contra el coronavirus, entre este miércoles y el viernes serán distribuidas entre las 24 jurisdicciones del país unas 470.400 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, de las cuales cerca de ocho mil están destinadas a la provincia de Jujuy, que entonces podrá dar continuidad a la campaña de inmunización que la semana pasada ingresó a una etapa más agresiva con la habilitación de nuevos vacunatorios y la ampliación de la edad de cobertura.

En ese sentido cabe señalar que las autoridades sanitarias provinciales habían estimado que las vacunas distribuidas entre los diferentes vacunatorios alcanzarían a cubrir la demanda hasta este miércoles.

“En los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicados en el ámbito urbano de la capital jujeña, distrito con mayor densidad poblacional, la demanda de inmunización registrada supera a la del resto de las zonas de la provincia. Es por ello que en 25 Centros de Salud, el stock disponible fue agotado solo en la jornada de este lunes”, dijeron fuentes del Ministerio de Salud provincial.

Uno de los equipos de inmunización del CAPS Campo Verde, que trabajó a pleno vacunando a la población, hasta el lunes último cuando se agotó el stock de dosis que le había sido asignado. (Archivo Vía Jujuy)

Desde Nación se informó que tras “realizar el proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento en el centro logístico de Benavídez, en la provincia de Buenos Aires”, entre este miércoles y el viernes las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia.

Así es como de acuerdo al “criterio dispuesto en base a la cantidad de población de cada distrito y a la unidad mínima de embalaje”, a la provincia de Jujuy se le suministrará 7.800 dosis en esta entrega.

VACUNAS AGOTADAS

“La mayoría de las áreas que corresponden al Centro de Especialidades Norte (CEN) Urbano, que antes denominábamos como periurbano del hospital San Roque y ciertos puntos de Rural ya no cuentan con vacunas en respuesta al Covid-19 para aplicar ni primeras ni segundas dosis. Aclaramos esto para pedirle a la comunidad que no concurra a estos CAPS ni realice recorridos innecesarios y para que no cargue responsabilidad en el personal de salud que cumple con su invaluable trabajo”, explicó la responsable del Departamento Provincial de Inmunizaciones, Roxana Fatum.

Respecto del envío que se distribuye por estas horas, el Gobierno nacional detalló que “se trata de la parte restante de un cargamento de más de 818.000 dosis que llegaron al país el jueves último a la noche, de las cuales 371 mil ya fueron enviadas a sus destinos durante el fin de semana”.

El martes llegaron al país otras 81.850 dosis del componente 1; 400.000 del componente 2, y 300 litros del principio activo para comenzar la producción local de esa vacuna.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta este miércoles por la mañana fueron distribuidas en todo el país 17.895.790 vacunas y las aplicadas totalizan 15.012.734: 11.888.649 personas recibieron la primera dosis y 3.124.085 ambas.