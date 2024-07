Gimnasia de Jujuy hizo los deberes, ganó de visitante y se afianza en el Reducido

Pisó fuerte este domingo en el estadio “Islas Malvinas”, levantó su imagen y se consolida como un firme aspirante al ascenso: Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció por 1 a 0 como visitante a All Boys en un reñido encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional de la AFA.

A pesar de un susto sobre el final, el festejo “albiceleste” estuvo más que justificado. Redondeó superioridad contra el “Albo”, tuvo las jugadas más claras y fue el único de los dos que pudo inflar la red en este partido clave por la lucha por subir de categoría.

Con estos tres puntos obtenidos en Floresta, la institución norteña suma 38 unidades, escala a la cuarta posición de la Zona A y se acerca al líder San Martín de San Juan.

Con mejor actitud, logró un triunfazo como visitante: el "Lobo" jujeño le ganó a All Boys y consiguió tres unidades claves en la pelea por el ascenso. Foto: Prensa GyEJ

Impreciso fue el arranque de las acciones por parte del “Lobo” jujeño, que no se podía asentar en el campo de juego bonaerense. Aunque el panorama no parecía positivo, en un córner casi se encuentra con la apertura del marcador luego de que Lucas Albertengo haya definido de taco al palo del arquero Lisandro Mitre.

Y ese fue el arranque de un mejor pasar para los dirigidos por Matías Módolo ya que tan solo un minuto después gritó la primera emoción de la tarde: Francisco Molina, tras un gran taco de Cristian Menéndez, centró rastrero al punto penal, desde donde Agustín Palavecino remató cruzado para poner a su equipo arriba en el tanteador.

LAS RAZONES DE UN MERECIDO TRIUNFO JUJEÑO

La ventaja casi es aumentada tras una “maradoniana” jugada de Jorge Juárez -el mejor jugador del partido-, quien tomó la pelota, encaró y gambeteó varias piernas rivales hasta poder rematar de zurda a centímetros del palo derecho de la valla local.

Posteriormente al gol jujeño, los once jugadores visitantes empezaron a jugar con la desesperación de sus contrincantes, cuyo plan de juego no les estaba dando resultados.

Luego de unos minutos de levantada de All Boys, un blooper del “1″ casi le da un nuevo festejo a Gimnasia de Jujuy. Un despeje muy malo de un centro no fue capitalizado con eficacia por el tucumano Juárez, quien no pudo definir con destino de gol por encima de la humanidad de Mitre.

Igualmente, los corazones “albicelestes” se paralizaron con la respuesta local por un desentendimiento entre Nicolás Dematei y Alan Sosa. El defensor no despejó a tiempo y la jugada culminó con Agustín Gallo rematando en dos ocasiones claras, pero se encontró con grandes atajadas del golero “lobo”.

Habiendo finalizado el primer tiempo e iniciado el complemento con mejor imagen, los comandados por Darío Stefanatto monopolizaban el control de la pelota y preocupaban a sus rivales. No obstante, promediando la segunda etapa las ideas se fueron agotando y Gimnasia aprovechaba la aceleración local para esperar un contraataque que defina el pleito.

Luego de varios minutos sin que el balón genere peligro en ningún arco, el ingresado Franco Toloza en el local se encontró con uno de los tantos centros que caían en el área jujeña y de cabeza casi complica a Sosa, quien tuvo que volar para despejar ese venenoso frentazo.

Justamente el arquero vestido de rojo selló la victoria del “Lobo” con una atajada milagrosa, tras una media chilena de Tiago Pucciarelli en el último instante del encuentro.

Con una gran atajada sobre el cierre, Alan Sosa fue fundamental para que Gimnasia de Jujuy selle la victoria en el “Islas Malvinas”. Foto: Prensa GyEJ

Sonó entonces el silbatazo del árbitro al minuto 52 del complemento y decretó que las tres unidades en juego se van en el bolso del equipo de Módolo, cuyo resultado positivo en Floresta lo fortalece en la lucha por ascender.

En cuanto al local, el equipo fue dirigido este domingo por el manager de fútbol del club -Darío Stefanatto- mientras desde la platea observaba las alternativas del partido el próximo director técnico del fútbol masculino de All Boys, un exGimnasia de Jujuy: Mariano Campodónico, quien asumirá el martes, tras haber firmado un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

All Boys : Lisandro Mitre; Hernán Grana, Maximiliano Coronel, Alejo Tabares, Tobías Bovone; Alexis Melo, Santiago Gallucci Otero, Juan Pablo Passaglia; Tomás Assennato, Agustín Gallo y Thiago Calone. DT: Darío Stefanatto.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Alan Sosa; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Facundo Rizzi; Agustín Palavecino, Hugo Soria, Jorge Juárez, Francisco Molina; Lucas Albertengo y Cristian Menéndez. DT: Matías Módolo.