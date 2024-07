Sigue haciéndose fuerte de local: victoria clave del “Lobo” jujeño contra el puntero

Ganó, bajó al puntero y mantiene una segunda ronda de la Primera Nacional perfecta: Gimnasia y Esgrima de Jujuy le da material para la ilusión a su hinchada. Por la fecha 22 del campeonato de ascenso, los dirigidos por el entrenador Matías Módolo vencieron por 1 a 0 al líder San Martín de San Juan y se consolidan en la zona de Reducido.

Con arbitraje de Lucas Cavallero, los protagonistas de la tarde en el estadio “23 de Agosto” consiguieron tres unidades valiosísimas, sumando todo lo posible desde que inició la etapa final del torneo y levantando en rendimiento, de modo que todo es alegría en el mundo albiceleste.

Mostrando una actitud diferente, los tres puntos obtenidos en el “23 de Agosto” este domingo afianzan al elenco albiceleste en zona de Reducido de la Primera Nacional. Foto: Prensa GyEJ

La superioridad del local se hizo evidente desde que se puso en marcha el cronómetro, mostrándose activo para recuperar el balón rápido y moverlo para generar peligro en el arco contrario. Un extrañando elenco visitante, líder del grupo, se veía imposibilitado de preocupar a la defensa rival.

Hugo Soria, quien retornaba en este partido al equipo titular jujeño, hizo notar su presencia recuperando una pelota clave antes de los diez minutos de juego, dejándosela servida a Mauro Albertengo que actuó rápido para pasar a Francisco Molina. Y, casi como un espejismo de su gol de la semana pasada en Sarandí, el atacante metió un sablazo inatajable para vulnerar la valla sanjuanina, que veía de ocho fechas sin recibir goles.

Aunque los instantes posteriores al festejo jujeño se veía al elenco de Matías Módolo actuando con comodidad, ésta se fue desvaneciendo por el empuje que empezó a aplicar el conjunto de Raúl Antuña.

OTRA PUDO HABER SIDO LA HISTORIA

Apresurados por conseguir la igualdad, los jugadores visitantes fueron presionando cada vez más en el otro campo y tuvieron lo que pudo haber sido el empate, pero el árbitro cobró un offside inexistente.

Más tarde, un “blooper” de Alan Sosa, arquero del “Lobo”, casi cambia todo en el complemento. El “uno” salió a cortar un centro, quedó pagando y Federico González, sin oposición, no pudo definir cómodo, permitiendo a la defensa acomodarse y sacar la pelota a pocos metros de la línea del arco.

San Martín salió al segundo tiempo decidido a remontar y mantenerse como puntero frente a un Gimnasia que no se encontraba en el campo, relegado cerca de su área, sufriendo los embates sanjuaninos. No obstante ese estado, Cristian Menéndez tuvo la chance de liquidar el pleito para el “Lobo”, pero no tuvo destino de gol su remate de cara al arquero Matías Borgogno, quien de forma increíble salvó la segunda caída de su valla.

Con el de este domingo, el "Lobo" jujeño ganó los tres partidos que disputó en esta segunda vuelta: puntaje ideal para el elenco de Matías Módolo. Foto: Prensa GyEJ

Pero habría más, ya que el golero visitante se vistió de héroe en dos ocasiones seguidas: primero en un “penal en movimiento” contra Albertengo y posteriormente frente a un disparo a quemarropa de Nicolás Dematei, convirtiéndose en el salvador de su equipo y la figura de la cancha.

El partido se hizo de ida y vuelta en los últimos minutos, paralizando corazones propios y ajenos en el “23 de Agosto”. Poco importó esto cuando sonó el silbatazo final y los tres puntos quedaron en Jujuy, dejando una victoria del “Lobo” contra el puntero que lo ratifica en zona de Reducido y agranda, cada fecha que pasa, el sueño del ascenso a la categoría superior.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (1): Alan Sosa; Bruno Pallazo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Facundo Rizzo; Francisco Molina, Hugo Soria, Jorge Juárez, Agustín Palavecino; Mauro Albertengo y Cristian Menéndez. DT: Matías Módolo.

San Martín de San Juan (0): Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Cáseres, Agustín Sienra, Dante Álvarez; Santiago López García, Nicolás Pelaitay; Maximiliano Casa, Sebastián González, Tomás Escalante; Federico González. DT: Raúl Antuña.

Estadio: “23 de Agosto” (GyEJ).

Árbitro: Lucas Cavallero.

Gol PT: 9′ Francisco Molina (GyEJ).