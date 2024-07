Las emotivas palabras de Rodrigo De Paul a Lionel Messi: “Un hermano mayor”

La Selección Argentina pasó por momentos decisivos en los cuartos de final de la Copa América 2024. Tras un complejo partido contra Ecuador, el equipo liderado por Lionel Messi logró llegar a semifinales por penales.

“Estamos contentos de seguir. Yo había dicho que no me quería ir a casa todavía. No estaba preparado y sé que los chicos tampoco”, expresó el Dibu Martínez luego de la clasificación de la Selección Argentina.

Ahora bien, posterior al partido, Rodrigo De Paul logró charlar con la prensa. Ahí expresó su postura del partido y sobre Lionel Messi, a quien consideró como un hermano mayor.

Los dichos de Rodrigo De Paul sobre Lionel Messi que emocionaron a los fanáticos

En una entrevista para DSports, el centrocampista confesó la dura preparación que hizo el capitán de la selección para jugar contra Ecuador.

“Déjame decir, porque él nunca lo va a decir, que para nosotros es súper importante el esfuerzo que hizo. Vi hasta qué hora se quedó trabajando, vi lo que sufrió, sobre todo para hacerlo por nosotros”, expresó el jugador del Atlético de Madrid.

Seguidamente, con la voz algo quebrada, el futbolista aseveró que el equipo lo consideraba como un hermano mayor y que vio cómo el Lionel Messi sufrió los días previos al partido.

Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Chiqui Tapia cumpliendo la cábala de los mates de la Selección Argentina. / Gentileza.

“Él es como un hermano mayor para nosotros. Sí, me emociona porque lo vi, lo vi sufrir un montón, lo vi muy preocupado”, detalló Rodrigo De Paul con suma emoción.

Finalmente, De Paul confesó que le dijo al rosarino que disfrutara del torneo dado que su esfuerzo le dio aún más fuerza al equipo para jugar. Asimismo, hizo un llamado a los argentinos a estar orgullosos del esfuerzo del capitán de la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul le puso un nuevo apodo a Lionel Messi. Foto: @rodridepaul

“Hoy se lo dije. Le dije que disfrutara porque el esfuerzo más grande que hizo es para que nosotros nos podamos sentir seguros en la cancha viéndolo ahí. Porque a nosotros verlo a él nos da mucha seguridad. Creo que todos los argentinos tenemos que estar muy orgullosos del capitán que tenemos y lo tenemos que disfrutar hasta el último día”, cerró el mediocampista sobre la importancia de Lionel Messi para el equipo.

Rodrigo De Paul y el dulce momento que vivió con su hija

Desde otro punto, el centrocampista pasó buenos momentos previo al partido. A través de un video viralizado en redes, se destacó como Francesca, la hija del jugador, realizó un pequeño baile que Rodrigo, con lágrimas en los ojos, imita desde el césped.