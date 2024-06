Sofía Jujuy enfrentó los rumores que la vinculan con Rodrigo de Paul y contó la verdad: “Estuve”

Hace un tiempo, surgió un rumor que vinculaba a Sofía “Jujuy” Jiménez con el futbolista Rodrigo de Paul, insinuando que habían compartido una noche de pasión. Ante el revuelo que causó esta noticia en la farándula argentina, la modelo decidió romper el silencio y aclarar lo sucedido.

En una entrevista concedida a Socios del Espectáculo (eltrece), Jujuy abordó las especulaciones sobre su supuesto encuentro con el campeón del mundo durante la fiesta de cumpleaños número 30. La modelo fue categórica en su desmentido, afirmando que no tuvo ningún contacto cercano con De Paul.

Rodrigo de Paul y Sofía "Jujuy" Jiménez.

“Es verdad que estuve en el cumple, pero no tuve ningún contacto con ellos, yo estaba en otra con mis amigos, no los conozco. Con Rodrigo no pasó nada, lo saludé de lejos, solo le dije ‘feliz cumpleaños’, ni hablé con él”, explicó Sofía, dejando claro que no hubo ninguna interacción íntima entre ellos.

El nuevo hombre con el que sale Sofía Jujuy Jiménez

En la misma entrevista, Sofía Jujuy también se refirió a su situación sentimental actual. Sin dar muchos detalles sobre su nueva pareja, aseguró que su relación es completamente ajena al mundo del fútbol. “Vi esos títulos en las notas y dije nada que ver, estoy conociendo a otra persona que nada que ver con los futbolistas”, afirmó la modelo.

Jujuy fue enfática al declarar que no le interesa entablar una relación con un futbolista, debido a las percepciones que tiene sobre ellos. “Yo estoy en otra totalmente, nada que ver, conociendo a otra persona. No me metería ahí para nada, de ninguna manera, no me interesa”, sentenció.

Sofía Jujuy Jiménez habló dio su opinión sobre los futbolistas

Además, Sofía expresó sus reservas sobre los futbolistas en general, destacando que tiende a desconfiar de ellos. “No hay que generalizar, eso es real. Pero el futbolero me genera tramposo, no sé, desconfío mucho. Para mí es como que tienen la necesidad de armar alguna historia, inventar. Quizás quisieron como desviar alguna noticia, información, no tengo ni idea”, comentó.

Sofía aseguró que está conociendo a un hombre. Foto: Instagram

La modelo, conocida por su franqueza y su autenticidad, dejó en claro que no está dispuesta a involucrarse en las complicaciones y rumores que suelen rodear a las figuras del fútbol. “Estoy muy contenta con la persona que estoy conociendo ahora, y prefiero mantener esa parte de mi vida en privado por el momento”, concluyó.