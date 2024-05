Sofía “Jujuy” Jiménez confesó qué problemas tenía en la intimidad: “Necesitaba crear una fantasía”

Sofía “Jujuy” Jiménez es una modelo, actriz e influencer que saltó a la fama luego de haber sido coronada como ‘Princesa’ en el concurso de Miss Universo Argentina 2010, siendo la primera en alcanzar tal triunfo, pero el paso más grande que dio dentro del mundo del espectáculo fue ser promotora en “Showmatch”, ya que eso le abrió muchas puertas.

Sofía “Jujuy” Jiménez paralizó las redes. Foto: instagram

Sin embargo, actualmente la modelo apuesta por los horarios flexibles y un trabajo que le permita hacer todas esas cosas que ama. Por lo que Jujuy optó por el rol de influencer en Instagram. Allí junta 1.7 millones de seguidores y con frecuencia se muestra presente para compartir con ellos las actividades que realiza en su día a día, sus mejores y peores momentos, sus increíbles viajes por diferentes partes del mundo y sus looks en tendencia.

Pero en esta oportunidad, la modelo habilitó la caja de preguntas y respuestas desde las historias de Instagram para que sus fanáticos dejaran las consultas o los mensajes que les gustaría que ella respondiera, y estableció como tema de conversación el “Amor”.

Sofía "Jujuy" Jiménez se sinceró con sus fanáticos. Foto: web

Sofía “Jujuy” Jiménez se sinceró sobre su situación sentimental

Entre las consultas que le llegaron a Sofía Jujuy Jiménez, hubo una que apuntó directo a su intimidad y que dejó pensando a la modelo. “Hablemos de hacer el amor”, sugirió el usuario, a lo que ella respondió: “Con lo lindo que es. Pero eso no te pasa con todos. Me di cuenta de que en mi historial de vínculos amorosos siempre idealicé mucho porque necesitaba crear una fantasía en mi cabeza para que sea amor cada vez que tenía relaciones sexuales”.

“Con el tiempo vas creciendo, la vida te va golpeando y entendés que también existen las relaciones o momentos casuales y está bien. No es lo que más me gusta. Prefiero que sea con amor”, sentenció.

Sin embargo, ligado a este asunto, soltó una confesión que sorprendió a todos: “Mi idea es conocer gente y no enamorarme. Vengo conociendo, me abrí, me permití explorar mi sexualidad también. Me encontré con diferentes tipos de personas. Lo mejor es que me estoy conociendo yo con el otro, no sé cuánto tiempo más de mi vida estaré así. Estar con otro, entregarme, es de lo más importante de la vida. Creo en la química. No se puede amar si sos cagón y creo que en este momento de mi vida estoy siendo una cagona, no me animo ni a palos a entregarle el corazón a nadie, está blindado. Me lo rompieron tantas veces”.