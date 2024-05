Facundo Arana sorprendió al revelar en su cuenta de Instagram que tiene cáncer. Ante sus casi 900 mil seguidores, el actor publicó una foto desde la cama de un hospital y contó detalles del diagnóstico que recibió por parte de los médicos.

En la publicación, Facundo Arana reveló que padece “carcinomas en estadio temprano”, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de piel. Además de su testimonio, le agradeció al equipo médico y compartió una reflexión: “La mejor forma de medicina es la prevención. Cuiden la exposición al sol.”

Facundo Arana habló sobre su enfermedad: ¿qué tipo de cáncer tiene? Foto: Instagram

Luego, explicó con lujo de detalles cómo fue su diagnóstico y qué tratamiento debe seguir. “Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadio temprano... Hoy sacamos otro, todo salió perfecto. Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco, y los señalo”, comenzó diciendo Facundo Arana.

A continuación explicó: “Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo que iba a venir, lo agarran temprano porque te ocupaste. ‘Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta. Si llegamos tarde, es una pesadilla”.

Además, el actor agradeció a todos los profesionales de la salud que lo atendieron en el Hospital de Clínicas y en el Sanatorio de Los Arcos. En la imagen que subió a su Instagram, también se puede ver que en su muñeca Facundo Arana lleva una cinta de internación.

El cáncer que Facundo Arana atravesó en su adolescencia

Años atrás, el actor visitó el programa ¿Quién quiere ser millonario? de Telefe y contó lo que tuvo que atravesar cuando era un adolescente. “Yo me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky”, contó Facundo Arana en aquel entonces.

Y reveló detalles del diagnóstico que recibió en su adolescencia. “Tuve un linfoma de Hodgkin combinado. A mí me fue muy bien con el tratamiento, mi cuerpo respondió bien. Mi vieja me llevó volando al médico, yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu, y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió como si fuera su propio hijo. Tenemos médicos absolutamente maravillosos”, recordó.

Acerca de cómo tomó esta noticia, el actor reflexionó: “Lo que pasa es que no te terminás de dar cuenta. Sin embargo, siempre digo que yo fui el gran ganador al tener el linfoma. Porque yo tengo tres hermanas mujeres, tengo a mi vieja, tenía a mi viejo en esa época. Mis amigos, mi gente. Y yo no sé si hubiera podido sobrevivir a que me dijeran que mi hermana tenía un linfoma. Me hubiera muerto”.

“Si me preguntabas a mí en ese momento y ahora: ‘¿Qué preferís? ¿Que lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos?’. Yo me llevo el mundo por delante, pero me hubiera muerto si me decían que mi vieja lo tenía. Entonces, eso es ser el gran ganador: cuando te toca a vos”, aseguró.