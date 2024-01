Sofía “Jujuy” Jiménez reveló que un jugador de la Selección Argentina le tiró onda: “Hubo mensajitos”

Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las famosas argentinas que siempre llama la atención de todos por su belleza y carisma. La modelo vive a pleno su soltería después de su polémica separación de Bautista Bello, quien le habría sido infiel durante sus vacaciones.

La modelo estuvo en el programa “Socios de Espectáculo” de visita y habló de su presente sentimental, cómo vive su soltería después del mal momento y la decepción amorosa que sufrió el año pasado por parte de su pareja de quien estaba enamorada.

Si bien ya se recuperó de eso, y ahora se encuentra feliz, la modelo reveló que “nunca está sola” pero que no quiere formalizar ni tener ninguna relación amorosa fija, por lo menos en la temporada de verano.

Sofía Jujuy Jiménez deslumbró con un look total black Foto: instagram

La confesión de Sofía “Jujuy” Jiménez sobre un integrante de La Scaloneta

Al ser consultada sobre el tipo de hombres que le atrae, la modelo respondió: “Me importa que trabaje, eso seguro, porque no estoy para mantener a nadie más”.

Luego Rodrigo Lussich quiso indagar más sobre el tema y le preguntó: “¿Es cierto que te tiró mensaje alguien de la Selección?”. Ante esto la famosa se puso nerviosa, pero respondió: “Sí, sí, hubo algún mensajito pero no respondí. Lo leí de esa forma en la que no aceptás la solicitud entonces queda como no leído. No se enteró que lo vi”.

La pieza fue furor en Navidad. Foto: Instagram

“Cuando le quise mostrar a una amiga quién me había escrito, lo había borrado. Igual, yo creo que ellos tiran y tiran a ver qué pasa y si pica alguien. No me parece mal, hoy todo se maneja un poco así”, agregó Jujuy.

Sin embargo, la famosa no reveló más detalles ni dio nombres de quien sería el jugador que le escribió por las redes sociales. Además, resaltó que no le gusta conocer hombres de manera virtual, por lo que se considera “chapada a la antigua”.