Un ladrón de Guatemala fue asesinado tras intentar robar a los pasajeros de un colectivo. El pedido de justicia de su madre no pasó inadvertido ya que dijo que a su hijo lo mataron cuando había salido a robar “como todos los días”. Además aseguró que el “no le disparaba a nadie, solo asaltaba”.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando Josué “Tortolita” García y su cómplice Alfredo Barillas Herrera interceptaron a un colectivo que venía de la ciudad de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla, hacia la Central de Mayoreo, ubicada al sur de la ciudad de Guatemala.

Josué “Tortolita” García y Alfredo Barillas Herrera intentaron robar un colectivo cuando un pasajero les disparó. Foto: Gentileza

Según medios locales, los delincuentes subieron al vehículo y anunciaron que estaban cometiendo un asalto. Fue ahí cuando uno de los pasajeros que estaba armado, les disparó a ambos. García murió arriba del colectivo, prácticamente en el acto. Su compañero Barillas Herrera recibió un tito en la pierna y aunque logró bajar de la unidad, fue detenido por la policía.

“Cuando bajaba observó las unidades de la Policía Nacional Civil y en su intento de huir sufrió una torcedura de tobillo, por lo cual, fue necesario la atención médica”, explicó un portavoz de la Policía.

El otro delincuente recibió un disparo en la pierna y fue detenido por la policía cuando bajaba del colectivo e intentaba escapar. Foto: PNC Guatemala

La madre de Josué “Tortolito” García se presentó en el lugar y en medio de las lágrimas aseguró que su hijo no le hacía daño a nadie y pidió justicia. “Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron (...) no le disparaba a nadie, sólo los asaltaba”, dijo la mujer, según informó CDN Guatemala.

Sin embargo el asaltante tenía una lista de antecedentes penales por robo, tráfico de drogas y extorsión. Además había sido detenido en varias ocasiones. Por otra parte le encontraron un arma calibre 38 con 5 balas, al igual que a al otro delincuente que terminó detenido tras recibir un disparo en la pierna cuando asaltaban el colectivo,