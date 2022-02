La situación dramática que se vive entre Rusia y Ucrania, por más de que está a miles de kilómetros, afecta a la Argentina después de los ataques que se viven en Kiev y diferentes ciudades ucranianas.

Es el caso de Alejandro Herlan, un argentino que vive en Ucrania desde hace dos años y se dedica a organizar eventos de tango. Sin embargo, describió el dramático momento que se vive en las ciudades por los ataques rusos.

En esta foto tomada de un video publicado por el Servicio de Prensa del Departamento de Policía de Ucrania, el cuerpo de un soldado muerto yace en el suelo junto a vehículos militares destrozados

“Queremos escapar, pero no hay nafta. Ojalá la Embajada argentina nos trate de ayudar, que nos manden el Tango 01″, expresó en diálogo con Radio Con Vos, para contar el momento que se vive.

El argentino que vive en la ciudad de Dnipropetrovsk señaló que hasta el miércoles “estaba bastante tranquilo”, ya que pensó que “no iba a pasar nada y que eran provocaciones”. Sin embargo, completó: “La pudrió Putin a la mañana mientras dormíamos. Ahora sí estoy preocupado”.

Son 103 los argentinos que están viviendo en Ucrania y la Embajada aseguró que buscarán la salida Foto: Vadim Ghirda

“Al primer lugar que fuimos fue al supermercado. Las tarjetas de crédito y débito ya no funcionan, sólo con efectivo. Habitualmente se ven 100 personas, pero hoy había 2.000. Hicimos una cola de una hora y media”, contó.

Y describió: “Para sacar plata de los cajeros también hay millones de personas y te ponen límites, no podés sacar todo lo que quieras. En los bancos hay órden de que no te pueden dar dólares o euros, sólo podés sacar la moneda local. Nafta no hay y en las farmacias también hay colas larguísimas”

Qué le dijo la Embajada argentina en Ucrania

Herlan relató que se pudo comunicar con la representación argentina que hay en Ucrania, pero no lo terminaron atendiendo. “Hoy llamé a la Embajada y no me atendieron. Me parece que era muy temprano para ellos, pero después me comuniqué con el número de emergencias”, contó.

La Embajada Argentina en Ucrania anunció que hay una línea de WhatsApp para ayudar a los argentinos que estén allí Foto: Captura Facebook

“Ellos no saben nada. Me mandaron un correo electrónico diciendo ‘cuidate’ y nada más. En la Embajada no puedo confiar, así que vamos a tratar de salir en auto”, concluyó.

En total son 103 los argentinos que están actualmente en Ucrania, donde 83 viven permanentemente y unos 20 estaban en tránsito por el lugar. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto anunció que habrá una línea de emergencia para sacar pasaportes provisorios.

La Embajada Argentina en Ucrania tendrá actividad para todos aquellos ciudadanos que quieran irse del país con diferentes vías para evacuar a los ciudadanos que vivan en Kiev y otras ciudades.