Ya son 15 días del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras los bombardeos continúan llegando a las ciudades ucranianas, el canciller ruso Serguei Lavrov y su par Dmytro Kuleba, se reunieron en Turquía para intentar alcanzar un acuerdo. Sin embargo, no hubo entendimiento y el enfrentamiento armado continúa.

Este fue el primer encuentro entre dos de los altos responsables de ambos países, teniendo en cuenta que responden a sus respectivos mandatarios de forma directa. Sin embargo, el entendimiento para frenar el ataque ruso sobre las ciudades ucranianas, con bombardeos y el asedio.

Serguéi Lavrov y Dmytro Kuleba, ministros de exteriores de Rusia y Ucrania respectivamente

Tras el encuentro que duró una hora y media, Lavrov remarcó: “Hemos mencionado un alto el fuego pero no hubo avances en ese sentido”. Por su parte Kuleba señaló que “no se rendirá” y lamentó que “no hubo avances para un alto el fuego”. Se espera que haya un nuevo encuentro entre ambos funcionarios.

El Ayuntamiento de Mariúpol informó este jueves que tres personas murieron, entre ellos una niña, producto de un bombardeo a un hospital pediátrico de la ciudad que está cerca de la península de Crimea, una de las zonas prorrusas que había en disputa entre estos países.

Rusia habría atacado un hospital maternal en Mariúpol, una de las ciudades más golpeadas por los bombardeos rusos.

De esta manera, solo en esa ciudad, murieron un total de 1207 civiles desde el inicio del conflicto bélico hace 15 días. “Nueve días. Nueve días de bloqueo de Mariúpol (...). Nueve días - 1.207 civiles muertos. Nueve días de genocidio de la población civil”, expresó en un mensaje por Telegram la alcaldía de esa ciudad.

Vladimir Putin podría atacar con armas químicas, según Estados Unidos

La portavoz de la Casa Blanca salió en defensa de su país, después de que el gobierno de Putin apuntara a que Estados Unidos estaría financiando un programa biológico-militar en Ucrania. Jen Psaki señaló: “Todo esto es un intento obvio de Rusia de intentar justificar su ataque premeditado, no provocado e injustificado a Ucrania”.

Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, acusó de un posible ataque ruso con armas químicas. Foto: JONATHAN ERNST

“Ahora que Rusia ha hecho estas acusaciones falsas, y que China parece haber respaldado esa propaganda, todos deberíamos estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o biológicas en Ucrania”, advirtió en un tuit en sus redes sociales.

“Este es el tipo de operación de desinformación que hemos visto una y otra vez que Rusia lleva usando años en Ucrania y otros países, que han sido desacreditadas, y un ejemplo del tipo de falsos pretextos que hemos advertido que se inventarían los rusos. Estados Unidos no desarrolla ni posee armas químicas ni biológicas en ningún lugar. Rusia la que tiene un historial largo de usar ese tipo de armamento prohibido por convenciones internacionales”, añadió.