En medio de la invasión, Rusia bombardeó una maternidad de la ciudad de Mariúpol en Ucrania, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó el hecho como una “prueba del genocidio” sobre su pueblo.

El mensaje del mandatario llegó a través de un video luego del ataque al hospital maternal que dejó un saldo de 17 personas heridas incluido personal del hospital. “Hoy es el día que define todo. Define quién está de qué lado”, manifestó según el medio local El Independiente de Kiev.

“¿Qué clase de país es Rusia si tiene miedo de los hospitales y las casas de maternidad y los destruye? ¿Había pequeños nacionalistas allí? ¿Las mujeres embarazadas iban a disparar misiles a Rostov? ¿Alguien en ese hospital de maternidad ofendió a las personas de habla rusa?”, preguntó de manera retórica el Presidente. También se expresó hacia los países europeos que apoyan a Ucrania pero no participan del enfrentamiento y reclamó acciones concretas y el cierre de los pases aéreos para terminar con los ataques de las fuerzas de Vladimir Putin.

De acuerdo con los primeros reportes no había ningún niño entre los lastimados, como tampoco ningún fallecido.

Al mismo tiempo, consideró los bombardeos a Mariúpol como un quiebre en medio de la guerra -que lleva dos semanas-. “Lanzar una bomba en un hospital de maternidad es la prueba definitiva de que lo que está sucediendo es un genocidio de ucranianos”, sostuvo.

“Europeos, no pueden decir que no vieron lo que está pasando. Tienen que endurecer las sanciones hasta que Rusia no pueda continuar con su guerra salvaje”, exigió Zelenski. Y apuntó: “Necesitamos devolverles a algunos líderes occidentales su valentía, para que hagan lo que deberían haber hecho el primer día de esta invasión, cerrar el cielo ucraniano o darnos aviones de combate para que lo hagamos nosotros mismos”.

Consecuencias del bombardeo ruso al hospital maternal

Civiles y servicio de emergencias llevan a una embarazada herida durante el bombardeo a un hospital de Mariúpol. (AP Photo / Evgeniy Maloletka)

Imágenes que circularon por Internet revelaron la destrucción del edificio donde también funcionaba una unidad pedíatrica.