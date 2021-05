Un niño de seis años sufrió un accidente en que un pedazo de montaña se le derrumbó encima. Thiago vive en El Tolar, un pequeño pueblo de Catamarca de 90 habitantes, cuyo único acceso es a pie o en mula y que no cuenta con centros médicos. Sus padres lo llevaron en andas hasta el paraje La Soledad, donde había una ambulancia que trasladó al niño al Hospital de Niños Eva Perón, en Belén.

//Mirá también: Catamarca extendió la Etapa de Aislamiento Estricto hasta el 14 de mayo

El trayecto entre el paraje donde Thiago se accidentó y La Soledad es de tres horas de caminata, pero sus desesperados padres lo hicieron en una. El niño perdió dos piezas dentales y se dañó el paladar y el maxilar.

Fue Amalia Agüero, directora de la Escuela 474 de El Tolar, la que consiguió que una ambulancia esté esperando al niño cuando arribaron en La Soledad y así llevarlo sano y salvo al hospital más cercano.

En un posteo de la página de Facebook de la escuela recordó cómo se vivió la agonía de Thiago y quienes hicieron lo posible para ayudarlo. El jueves alrededor de las 13hs, un miembro de la comunidad se acercó a Agüero para comunicarle que dos niños se habían herido y necesitaban asistencia médica. La directora llamó a Emilio Rodríguez, de Defensa Civil, quien consiguió la ambulancia.

Thiago se accidentó y sus padres lo cargaron en andas hasta el pueblo más cercano. Foto: Facebook de Escuela 474 de El Tolar

En la red social de la institución, donde además relata la vida de sus alumnos y las carencias de la comunidad, la docente continuó con un fragmento de la historia: “Como a las 2 de la mañana me llamó Vilma, la mamá de Thiago, no me comuniqué cuando llegaron a Belén porque el señor Emilio los esperó, los acompañó en todo momento y buscó alojamiento para ellos y me mantuvo informada. Escuché cada palabra, sentí su dolor que en un momento lo sentí mío, me contó que era tal la desesperación, porque al chiquito lo sacaron desmayado, que se prepararon como pudieron y salieron, un trayecto que normalmente se lo hace en tres horas lo hicieron en una, porque era correr y correr.”

Vilma, la madre de Thiago, escribió: “Hoy quiero agradecer a todas las personas que colaboraron e hicieron todo lo posible para hacer llegar a mi hijito Thiaguito. Como todos sabemos que tuvo un accidente, gracias a Dios se está recuperando. No más tristes, no más dolor, queremos lo mejor para nuestra comunidad, para nuestros hijos. Tengo el corazón herido”.

Escuela 474 en el Tolar, provincia de Catamarca. Foto: Facebook de Escuela 474 de El Tolar

//Mirá también: El gobernador Jalil se reunió con caciques de las comunidades originarias del Oeste

El paraje cuenta con un agente sanitario asignado por el Ministerio de Salud pero, en el momento del accidente, se encontraba en otros pueblos, a los que también atiende. En enero de 2021, El Tolar sufrió una semana de lluvia que borró la huella del camino y quedaron totalmente aislados, incomunicados e inundados, y debieron crear un nuevo camino.

En 2020 comenzaron las obras para construir un camino hacia el paraje en manos del Ministerio de Infraestructura de Catamarca, pero luego la construcción fue paralizada. “El nuevo camino es un primer paso entre los tantos que tenemos que dar para que la comunidad pueda mejorar su acceso a los servicios y tener más y mejores oportunidades”, escribió Raúl Jalil, gobernador de la provincia de Catamarca en marzo de este año.

El camino a pie hacia El Tolar, donde las obras se encuentran paralizadas. Foto: Facebook de Escuela 474 de El Tolar

Amalia Agüero, conmocionada por el hecho, aprovechó para reclamar por el camino y para dejar en evidencia las condiciones en las que vive el paraje. “Esto duele demasiado, un niño tiene derecho a la salud. ¿Cuándo se preocuparán por esta gente? No sé qué más decir, no tengo agua potable en la escuela, no se puede empezar las clases así, los niños necesitan agua potable, atención médica, ¿Qué más tiene que pasar?”, se preguntó.