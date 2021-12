Una nueva polémica con respecto a las vacunas contra el coronavirus se generó en la política. Esta vez, el protagonista fue Martiniano Molina, el exintendente de Quilmes, que no se inoculó y contrajo la enfermedad, lo que le imposibilitará asumir como diputado bonaerense.

A través de sus redes sociales, el electo legislador de la provincia de Buenos Aires expresó que se contagió de Covid-19 y que se encuentra cumpliendo con el aislamiento obligatorio “en perfecto estado de salud”.

Martiniano Molina comunicó que tiene coronavirus

La polémica se generó porque el mediático explicó que no se vacunó contra el coronavirus y, en diálogo con Radio Rivadavia, aseguró: “No soy un antivacunas, vengo de una familia de homeópatas. Tengo mis principios y fundamentos para no haberme dado la vacuna, aunque jamás milité contra la vacunación contra el Covid-19″.

La polémica por la campaña sin barbijo ni distanciamiento

La campaña de Martiniano Molina para las elecciones

A mediado de octubre pasado, el ex jefe comunal quilmeño se mostró en varias oportunidades rodeado de gente sin tener colocado un tapabocas ni cumpliendo el distanciamiento social.

Esto generó una rápida respuesta oficialista, con el secretario de Comunicación de Quilmes, Alberto de Fazio, que en su cuenta de twitter le dedicó un mensaje al cocinero. “Deseo pronta recuperación al diputado electo de Juntos y Martiniano Molina, que diera positivo de Covid, exhortándolo a que luego de su recuperación, en un acto de responsabilidad individual y colectiva, proceda a vacunarse”, expresó.