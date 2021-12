Luis Ordoñez: el rey de las caricaturas que deleitaba en la televisión y llegó al Louvre de París

Prácticamente no existe figura o famoso que haya podido escapar de los trazos de Luis Ordoñez. Presidentes, políticos, actores, Maradona, Messi, el Papa… Su arte inigualable no sólo llevó a este dibujante de Lanús a deleitar durante años al público a través de los programas de televisión, sino que lo depositó donde muy pocos artistas llegan: nada menos que el Museo de Louvre, en París.

Ordoñez, quien hoy puede contar más de 40 años de trayectoria, llegó a ser considerado como el mejor del mundo en su rubro y pudo exhibir uno de sus trabajos en el prestigioso Museo parisino. Un premio a tanta magia volcada sobre el papel y a una técnica depurada que se convirtió en una marca registrada.

“Aprendí a dibujar prácticamente sin darme cuenta. La maestra le mandaba seguido notas a mi mamá creyendo que los trabajos los había hecho ella y mi viejita pobrecita no sabía dibujar. Desde muy chico me gustó el dibujo y como digo siempre, Dios me regaló este don que luego fui perfeccionando con el tiempo”, cuenta el caricaturista.

Luis Ordoñez fue haciéndose desde chico en el almacén de su papá, donde copiaba los dibujos que estaban en las latas de galletitas. Luego pasó por distintas escuelas, donde no se enganchó mucho con la idea de recrear frutas y jarrones en modo naturaleza muerta. Empezaba a forjar su fuerte identidad artística, en definitiva, la clave de su éxito.

“A mí me gustaba en realidad la caricatura. Estaba inspirado por Walt Disney y por Abel Ianiro, un dibujante que para mí es el mejor caricaturista que conocí. Hacía las tapas de una revista que se llamaba Canal TV y lograba lo que verdaderamente se debe conseguir con la caricatura: que la gente reconozca quién es el dibujado aunque no esté el nombre y, fundamentalmente, que sepa quién es el autor pese a que no aparezca la firma”, agrega el vecino de Lanús.

Sus carrera como caricaturista

No pasó mucho tiempo entre aquel pibe que tenía idolatría por el caricaturista y esperaba cada jueves la revista para ver sus obras y el que empezó a hacer sus propios trabajos tomando como modelo a gente de su entorno: “Veía que me salían mejor las cosas y empecé a tener la necesidad crear en lugar de copiar. Así fue como comencé a probar dibujando a mis profesores, a mi familia y a mis amigos”.

“La práctica hace cosas milagrosas. Tanto en el músico con la digitalización en el piano o la guitarra, como el deportista. Lo mismo pasa con el dibujante, la práctica es el verdadero secreto para que uno pueda aprender y lograr justamente que sus dibujos cada vez salgan mejor”, revela Luis Ordoñez.

Envalentonado con la buena recepción de sus caricaturas, el dibujante tuvo la necesidad de mostrar sus obras más allá de su entorno y se dirigió a la Revista Radiolandia, una de las más populares de la época, pero que por aquel momento no contaba con una sección para sus creaciones entre sus páginas.

“No sé por qué se me ocurrió mostrar mis trabajos ahí, pero fui a la redacción sin conocer a nadie. Me atendió el director, Francisco Loiácono, quien se sorprendió gratamente por lo que le presenté, llamó a un periodista y a un fotógrafo para que me hagan una nota de presentación y a la semana siguiente estaba publicando mis caricaturas en el póster central. No lo podía creer: es como ir a ver un partido de tu equipo favorito, que el técnico mire a la tribuna y te pida que entres a jugar”, relata el dibujante.

Estuvo en televisión nada menos que con Gerardo Sofovich, quien lo llamó para hacer las caricaturas de programas como Polémica en el Bar u Operación Ja Ja, entre otros. También pasó por Sábados de la Bondad y Grandes Valores del Tango, y formó parte de Todos los Goles, el programa que pasaba los partidos de fútbol a principios de los ‘80.

“Al estar tanto tiempo en los medios, empezaron a llamarme del exterior para participar en exposiciones. Así fue como estuve en Bélgica, Canadá, Japón o Alemania, entre otros países. Eso dio paso a que también me convocaran de programas de televisión del exterior y en más de una entrevista me preguntaron dónde enseñaba. De tanto escucharlo, después de pensarlo durante largos años, me terminé enganchando con la idea de dar clases”, recuerda el dibujante.

Su propia academia en Lanús

Hoy Luis Ordoñez se dedica a dar clases: papá orgulloso, comparte tareas con Eliana, su hija, quien se ocupa de la administración de su academia; y con Lucas, su hijo que está siguiendo sus pasos en el dibujo. La sede principal está actualmente en su Lanús natal y tiene sucursales en Rosario, Cipolletti y Miami.

“En 2019 hicimos la reinauguración del edificio justo cuando se cumplieron 25 años de la apertura. Se hizo una renovación total, se tiró abajo prácticamente todo y se construyó a nuevo. Después con la pandemia, descubrí las clases por Zoom y hoy contamos con los cursos online en los que tenemos alumnos de España, Turquía, Austria y Costa Rica, entre otros lugares”, detalla Ordoñez.

“Y ese 2019, además, fui elegido en el salón de humoristas de San Julián Martel, ubicado también en Francia, como el mejor caricaturista del mundo entre mil quinientos artistas”, cierra. Un logro sobradamente justificado por tantos años de creaciones inigualables.

***Fuente: Zonales.com