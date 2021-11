Juani García, de 15 años, es fanática de los deportes: desde chica juega al hockey en el tradicional Lomas Athletic Club, y va al Colegio Modelo Lomas. Reparte su vida entre la casa de mamá Sabrina y su hermano Valentín, y la vivienda de papá Martín y su hermana Olivia. Hasta aquí la vida de esta adolescente de Lomas de Zamora parece no diferir demasiado de la de sus pares.

Pero no. Juani comparte muchas de sus tareas y actividades cotidianas, siempre con humor, en TikTok donde hoy ya es una celebridad para los jóvenes de su edad.

Cuenta nada menos que con más de 2,2 millones de seguidores con los que día a día comparte experiencias relacionadas con la etapa de su vida. En esos relatos, además, le da rienda suelta a su pasión por la actuación.

Juani García disfruta de actuar y cantar.

“Los empecé a hacer al inicio de la cuarentena por la pandemia. Surgió naturalmente. Tenía mucho tiempo libre, pasaba bastante rato con la app… Además, siempre me gustó grabarme mientras hago cosas cómicas o mostrando distintos momentos de mi vida, por lo que se me hizo súper rápido”, le contó la joven tiktoker a Zonales.

En los dos o tres videos que va publicando por día, a Juani García se puede ver bailando todo tipo de canciones, a veces sola y otras con amigas. “La idea es poder contar anécdotas que me pasaron en mi vida o cosas que veo en lo cotidiano. También me ayudan mucho los comentarios de la gente, ya que me dan ideas para hacer nuevos videos», confió la adolescente que ya tiene más de 500 publicaciones realizadas y que en los últimos cuatro meses duplicó su cantidad de seguidores.

Las creaciones de Juani, fanática del teatro, tienen mucho que ver con su objetivo de abrirse un camino en el mundo de la actuación. De hecho, la vecina de Lomas ya comenzó a estudiar en Otro mundo, la escuela de Cris Morena.

Juani García, de 15 años, es fanática de los deportes

“Admiro mucho a Lali Espósito. Me parece una piba que se ganó todo sola con mucho trabajo y esfuerzo. Amo verla cantar, actuar y bailar. Hace todo bien. Pude verla en un show y quedé fascinada. Y de otros países me gustan actrices como Jennifer Aniston, Emma Watson, Sadie Sink o Emma Roberts, por ejemplo”, enumera.

¿Cómo es tener más de 2,2 millones de seguidores en TikTok y cerca de 100 mil en Instagram? “La verdad es pura felicidad porque desde que era muy chica quise esto y a la vez es re loco porque yo no caigo a la cantidad que son. Es demasiado y el contacto con ellos es muy lindo. Me encanta encontrármelos en la calle o mismo responder los comentarios y hacer vivos interactuando”, responde Juani.

Juani García comparte todo con sus seguidores de TikTok.

En su día a día, en el tiempo libre que tiene entre la escuela, el hockey, el teatro, los videos y las salidas con amigos, la adolescente lomense disfruta de las salidas a caminar o a correr por el barrio, y de pasear a sus perros. Sabe que no es muy común pasar de pedir fotos y autógrafos a ser ella la que posa y firma para otros. Cuenta que “tiene en claro el lugar que ocupan sus seguidores en su vida y lo que implica para ellos conocerla”.

“La primera vez que me pidieron foto fue re loco. Me costó caer y, en realidad, todavía no lo hago. No sé qué piensan ellas para querer pedirme una foto a mí. Y cuando firmé un autógrafo fue algo parecido porque me hizo acordar a las veces que estuve del otro lado. Puse mi nombre y que las quería. Ser referente para alguien es algo que me emociona ya que lo vengo buscando desde siempre”, cierra antes de quitarse el traje de celebridad para volver a ser la chica de barrio de Lomas.

