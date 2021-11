Iaara Correa es una de las creadoras de contenido del momento. La joven no solo es streamer en Twitch, sino que también es instagramer y tiktoker. Entre las tres plataformas suma más de ocho millones de seguidores de todo el mundo.

La joven streamer vivió toda su infancia y adolescencia en Bahía Blanca, y fue criada por su tía y por su abuela.

Iaara Correa

“Siempre jugué mucho. Tengo una foto a los 10 años en el hospital, que estaba internada porque se me había perforado el intestino, y yo en la cama jugando al Sims. Con toda la intravenosa conectada, medio muriendo pero jugando al Sims”, contó en una entrevista, sobre su mayor pasión, los videojuegos.

Iaara Correa

Cuando terminó la secundaria dejó Bahía Blanca y se mudó a Córdoba junto a su pareja de ese momento para estudiar ingeniería química.

“Me quería ir de mi casa e irme a una ciudad grande. Buenos Aires me hubiera gustado, pero siempre me metieron miedo. Ahí estudié un año y me iba re bien en la facultad. Estudiaba y a la par de eso lo único que hacía era jugar y comencé a stremear”, contó.

Iaara Correa

“El dejar de estudiar fue una decisión de tres o cuatro semanas. Yo arranqué a stremear y desde el principio me fue bien”, agregó la joven gamer.

Luego de terminar la relación de ese momento se volvió a Buenos Aires y siguió dedicándose a la creación de contenido. En paralelo a Twitch comenzó a trabajar en su cuenta de Instagram y TikTok, donde sube fotos y videos a diario.