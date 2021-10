Tras celebrar su aniversario con Coti Sorokin, Cande Tinelli decidió pasar por el quirófano y realizarse un retoque estético en su nariz, el cual no quiso ocultar a sus seguidores en Instagram.

//Mirá también: Cande Tinelli subió una foto en bikini desde la playa y deslumbró a sus seguidores

La joven grabó varias historias de Instagram con las vendas en su rostro y dio algunos detalles sobre su operación en el rostro.

Así lucía la nariz de Cande antes de la cirugía. (Foto: Instagram)

“Me da recontra paja hacerme a boluda, como que no me operé. No es mi estilo. Me operé, me hice una rinoplastia correccional y estética. No me voy a hacer la boluda. Me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto porque no me puedo quedar en mi casa porque me desespero”, aseguró.

Cande tinelli mostró a través de sus historias de Instagram que se operó la nariz. (Foto: Instagram)

La hija de Marcelo Tinelli aprovechó para divertirse con los posibles títulos que los medios de comunicación colocarían tras enterarse de su cambio estético. “Tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa”, bromeó.

Cande Tinelli y su aniversario con Coti Sorokin

La modelo hizo una publicación dedicada a su pareja. En ella se ve a Cande junto al músico en Ciudad de Resistencia. Ella utilizó un look bastante colorido, mientras el cantante eligió un “total black” con brillos.

//Mirá también: Una influencer estadounidense acusó a Cande Tinelli por copiarle sus tatuajes, su pelo y su “vida”

(Instagram Cande Tinelli)

“A las 00 cumplimos un año y soy tan ansiosa que subo esto antes. Estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamas se pierdan, y cada vez construyamos mas y mas este hermoso castillo. Te amo”, escribió Tinelli mencionando a Coti.