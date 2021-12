Fabián Gianola está atravesando un proceso judicial por las causas que iniciaron Fernanda Meneses y Viviana Aguirre por abuso sexual. En ese marco, una de las obras donde el actor era parte del elenco fue bajada antes de estrenarse en Carlos Paz.

El próximo 3 de enero se iba a estrenar Relaciones Peligrosas, la obra que tenía como protagonistas a Gianola y a Claribel Medina, los dos actores estuvieron en siendo las figuras de la producción durante todo el año.

Sin embargo, el productor Damián Sequeira, quien ya había anunciado que desvincularían al actor por sus causas de abuso sexual, ahora confirmó que bajarán la obra tras el proceso que atraviesa por sus denuncias.

Fabián Gianola, denunciado por abuso sexual

“Relaciones peligrosas fue una de las obras, que creo, más funciones hizo en el año. Comenzó el 2 de enero, fue la primera obra del teatro comercial que se estrenó en el año y la última función que hizo fue el 28 de noviembre. Hicimos gira por todo el país, fue una obra que la gente disfrutaba y mucho pero bueno, a raíz de lo que sucedió con Fabián tuve personalmente una charla con él y de común acuerdo decidí parar el proyecto porque siendo mitad de diciembre los actores ya tienen compromisos laborales y hasta familiares y aunque en un momento la idea era buscar un reemplazo para él hoy, por una cuestión de calendario, estamos más cerca de no hacer la obra. Creo que es lo más razonable”, explicó.

“No podemos conseguir un actor y salir de improvisados mañana al escenario”, añadió el productor quien explicó que eligió el proyecto de Gianola porque “las causas habían quedado medio difusas”.

Fabián Gianola se negó a declarar y le dictaron una perimetral

El actor se presentó ante la Justica el pasado viernes, pero decidió no declarar ante la UFEM por las seis denuncias de abuso sexual con acceso carnal. Tal como había anticipado en un video, no prestó declaración ante los investigadores.

Fabián Gianola habló de las denuncias de abuso en su contra y se mostró muy tranquilo web

“No tengo 6 denuncias penales. Tengo 2 unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron. La primera es una que me extorsionó durante 6 meses exigiéndome dinero para no ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó a mí y a mis hijos. Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa todos los testigos declararon a mi favor”, había expresado en un video.