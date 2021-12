Fabián Gianola fue citado a declaración indagatoria por el delito de abuso sexual el próximo viernes 17 de diciembre. La causa cuenta con seis hechos que incluyen abuso simple y violación.

Esta situación trajo al recuerdo las denuncias y relatos realizados por diferentes mujeres, entre ellas Fabiola Yañez y Natacha Jaitt.

Fabián Gianola fue denunciado por abuso sexual. (Foto: Archivo)

Qué dijo Fabiola Yañez sobre Fabián Gianola

En las últimas horas, el relato que Fabiola Yañez contó en una entrevista en 2018, revivió en las redes sociales. Es que la actual primera dama, aseguró que sufrido “situaciones incómodas” con el actor.

En 2018, Fabiola Yañez habló sobre "situaciones incómodas" con el actor. (Foto: Clarín)

“La verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, relató Yañez a Intrusos, recordando la época en la que ambos trabajaron en la obra “Entretelones”.

Cuál fue la denuncia de Natacha Jaitt contra Fabián Gianola

En ese mismo año, 2018, Natacha Jaitt también hizo su señalamiento sobre Fabián Gianola. La modelo acusó al actor de abuso sexual.

“Natacha avisó quién era Fabián Gianola”, escribió en Twitter Ulises junto al relato de su hermana y tras conocerse que el actor se presentará este viernes a indagatoria.

Los tweets de Natacha Jaitt. (Foto: Captura de Twitter)

“Fabián Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs”, denunció la modelo fallecida en 2019, quien también agregó: “Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre”.