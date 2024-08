La acusación de Fabiola Yañez a Fabián Gianola años atrás: “Se siente muy feo”

En 2018, la actriz Fabiola Yañez le dio una nota a Intrusos y recordó momentos incómodos que pasó con Fabián Gianola mientras trabajaba con él en teatro. El acusado fue indagado por la justicia y tuvo que declarar porque también fue denunciado por Fernanda Meneses por abuso sexual con acceso carnal y por Marcela Viviana Aguirre por abuso.

La acusación de Fabiola Yañez a Gianola años atrás

La ex primera dama presentó la denuncia contra Alberto Fernández por “violencia física y mental”en los últimos días, pero seis años atrás, contó qué pasó situaciones incómodas con el actor Fabián Gianola cuando hacían la obra Entretelones juntos. “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él”, le señaló a Intrusos.

En esos momentos, el actor había sido acusado por la actriz Mercedes Funes en Twitter y Fabiola comentó en el programa de televisión: “Al ver que el mensaje de Mercedes Funes en Twitter y cómo trataron el tema, me di cuenta de que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él”, y agregó: “Viví situaciones incómodas, de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”.

Qué pasó con las denuncias a Fabián Gianola

El actor fue sobreseído de las denuncias por abuso sexual y meses atrás, en un programa de El Trece, le contó a Carmen Barbieri lo que estaba haciendo en la actualidad: “Yo sigo teniendo ofertas de trabajo, pero yo no vivo más de esta profesión hace varios años, hace por lo menos cuatro o cinco. Hoy soy socio de un emprendimiento de salud y me va muy bien, la verdad que muy bien”.