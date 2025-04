Fabiola Yáñez lanzó su propio perfume y un mensaje generó todo tipo de dudas: “Soltar”

Fabiola Yáñez rehizo su vida tras su escandalosa separación con el expresidente Alberto Fernández. En medio de la investigación por violencia de género, la exprimera dama retomó su antiguo trabajo como periodista y está haciendo notas para el portal “Ok Diario” en España.

“No te pierdas lo último de Fabiola Yáñez en Living la Vida. La ex primera dama de Argentina asistió al desfile @delaciervaynicolas para conocer su nueva colección nupcial”, aseveró la cuenta de Ok Diario sobre la cobertura de Yáñez.

La periodista busca valerse por sí misma y construir su carrera a grandes niveles. Tan es así que decidió incursionar en el mundo de la moda y la alta costura de una manera diferente y personal: constituyó su propia fragancia.

“Nuevos Aires”, la nueva fragancia de Fabiola Yáñez con un mensaje encriptado

Fabiola Yáñez presentó la salida de su nuevo perfume “Nuevos Aires” a través de sus historias de Instagram. Allí, en compañía de un vestido amarillo con flores y falda con volados, reveló la historia detrás de su fragancia.

"Nuevos Aires no es solo un aroma. Es el susurro de las mañanas que empiezan sin prisa, el abrazo de las tardes que saben a renacer y la valentía de quien elige soltar el ayer para respirar futuros nuevos. Porque hay historias que no se escriben... Se perfuman”, destacó la ex primera dama sobre la inspiración de su perfume.

Por el momento, se desconoce cuándo sale a la venta “Nuevos Aires”. Sin embargo, como su nombre lo describe, se trataría de un nuevo comienzo en la vida de Fabiola Yáñez en medio de la causa contra su expareja por presunta violencia de género.

Fabiola Yañez aclaró él detrás de la polémica fiesta en Olivos

Ahora bien, en medio de su éxito profesional, la periodista dio detalles de lo que realmente habría ocurrido en la reunión celebrada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena de 2020 por el COVID-19. "La fiesta la organizó él. Yo fui la chiva expiatoria, pero él estuvo allí desde el principio. El kirchnerismo me echó toda la culpa para protegerlo", sentenció Yáñez en una entrevista con La Nación.