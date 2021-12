El actor Fabián Gianola habló este martes acerca de las seis denuncias que pesan en su contra sobre abuso sexual con acceso carnal. Y expresó: “Estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Confío plenamente en mi equipo de abogados”.

Fabián Gianola se mostró tranquilo y dijo que "la verdad va a salir a la luz". Foto Archivo.

Asimismo, este viernes próximo Gianola deberá declarar acerca de las denuncias que fueron emitidas en su contra. A lo que él manifestó: “La verdad va a salir a la luz”.

La calma de Gianola

Las declaraciones de Fabián Gianola fueron hechas a partir de un diálogo que mantuvo con el locutor de Mitre Live, Juan Etchegoyen.

En esta oportunidad, se lo pudo percibir al actor con un tono de tranquilidad, apostando a la capacidad de sus abogados para poder probar su inocencia sobre las seis denuncias de abuso sexual que lo acusan.

Así, él se apoya en confiar en la Justicia y se aferra a su versión de los hechos: “Todo va a salir a la luz pronto y todo se sabrá pronto y va a salir todo muy bien”.

Juan Pablo Fioribello es el abogado principal que representa a Gianola en este caso y es conocido por tener entre su cartera de clientes a actrices del medio, tales como Moria Casán y Andrea del Boca.

Cabe recordar que en el año 2018, Gianola había acusado a una de sus denunciantes, Fernanda Meneses, de extorsión y de inventar todo de lo que lo incriminaba en aquella oportunidad. También eran acusaciones vinculadas a abuso sexual.

¿Cuál es la situación judicial de Gianola?

La fiscalía estaría evaluando pedir la detención del actor para que se pueda resolver su condena, a pesar de que Gianola reafirma la falta de pruebas que hay dentro de la causa.

En el programa Nosotros a la mañana (eltrece), afirmaron que “Hay una de las denunciantes que dijo haber sufrido abuso con acceso carnal, lo que complica todo mucho más”.

Asimismo, la Justicia le concedió la citación del actor a la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que había pedido esta citación.

Las denuncias de Viviana Aguirre contra Gianola

Una de las denunciantes contra el actor, quien hizo junto a él un programa de radio, Viviana Aguirre, expresó que Gianola “como persona es un desastre, tiene doble personalidad” y manifestó estar angustiada porque “aún hay quienes ponen en duda la palabra de las mujeres que lo denunciaron”.

Además agregó: “Estoy muy contenta de que se esté haciendo Justicia. Para mi es muy grave que una persona tenga doble personalidad”.

A todo esto, Viviana Aguirre amplió su denuncia: “La persona que lo vivió en carne propia fui yo y no voy a dejar que esto quede impune. Es un tipo que no quiero ver nunca más en la vida y lamento haberlo conocido”.

Y respecto puntualmente de los abusos, ella declaró: “En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos. Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa. Iba avanzando a medida de que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”.

Viviana Aguirre acusó a Fabián Gianola de “abuso sexual gravemente ultrajante". Foto Captura de video.

Estas declaraciones las hizo Viviana Aguirre en el programa radial El Show del Espectáculo, de Urbana BA.

Cabe recordar que Fabián Gianola está a punto de estrenar una obra de teatro en Villa Carlos Paz, junto con Claribel Medina, para la temporada de verano de 2022.