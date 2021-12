En las últimas horas, Fabián Gianola publicó un video en sus redes sociales donde hizo una especie de descargo sobre su situación con la Justicia y las denuncias por abuso sexual que recibió.

En las imágenes se ve al actor mirando a la cámara y negando los dichos por el colectivo Actrices Argentinas, quienes afirmaron que Gianola fue llamado a indagatoria este viernes 17 de diciembre por la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) por 6 denuncias de abuso, incluido abuso sexual”.

Qué dijo Fabián Gianola en su descargo en video

En un principio, el actor negó que tuviera 6 denuncias. Él aseguró que solo tenía 2 y que estaban unificadas. Estas denuncias fueron realizadas por la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses.

Fabián Gianola rompió el silecio y habló sobre las denuncias de abuso en su contra. (Foto: captura del video) web

“No tengo 6 denuncias penales. Tengo 2 unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron. La primera es una que me extorsionó durante 6 meses exigiéndome dinero para no ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó a mí y a mis hijos. Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa todos los testigos declararon a mi favor”, aseguró Gianola en el video que difundió entre los medios.

Además, el actor también anticipó que se negará a declarar ante la Justicia este viernes.

Por qué Fabián Gianola podría ser detenido

Tras conocerse la posibilidad de que Gianola no se presente en la indagatoria el próximo viernes y la posibilidad de que el actor se fugue del país, los abogados de Fernanda Meneses exigieron que se detenga.

La actriz Fernanda Meneses denunció ante la Justicia a Fabián Gianola por abuso sexual. (Foto: captura de video)

Asimismo, en caso de que haya una negativa, los abogados pidiendo que se le impongan la prohibición de salida del país o, en su defecto, una restricción de menos de 500 metros.