Horóscopo: los tres signos del zodiaco que tienen más mala suerte

Libra : las personas de Libra son pensantes, pero decididas a la hora de tomar sus caminos, pero en algunas ocasiones las cosas no les salen como esperaban. En esos momentos críticos donde están en “las malas”, la mala suerte juega un papel fundamental que siempre termina influyendo para mal.

Piscis: en este caso miran demasiado para el futuro, se olvidan del presente y no prestan la atención que tienen que tener. Por eso, cometen algunos errores o simplemente la vida les pasa por delante y no toman esas oportunidades que los llevarán a lograr sus objetivos. Todo termina en una cadena de días de mala suerte del que les resulta muy difícil salir si no encuentran su equilibrio emocional.