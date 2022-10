Horóscopo: cuáles son los signos que los destroza la ruptura de una pareja

La ruptura de una pareja puede ser uno de los momentos en la vida de una persona que la defina para siempre en su personalidad, sea para bien o para mal. Los años compartidos, los hábitos adquiridos y el amor son un arma de doble filo para algunos signos del zodiaco y el horóscopo es una gran guía para conocer a aquellas personas que les cuesta mucho olvidar a sus ex que tanto amaron y que hoy ya no están.

En muchas ocasiones las separaciones son agresivas y llenas de discusiones, pero en otras es simplemente una charla entre adultos y un abrazo de adiós. Sin embargo, aunque sea de una manera u otra, todo duele y el amor tiene esa particularidad de que aunque hayan sido seis meses o diez años, el corazón siempre recuerda y la angustia puede durar mucho más tiempo que el pensado.

Seis signos del zodiaco que el horóscopo lo señala como los que más les duele una ruptura

Piscis

Son uno de los signos que más les cuesta olvidar, ya que son de los más fantasiosos, enamoradizos y románticos. Se enganchan muy rápido e idealizan a aquellas personas que tienen a su lado.

Cáncer

Las personas de Cáncer son los más dramáticos y sentimentales del zodiaco, tienen mucho miedo de sufrir y es muy probable que sean los que tomen la decisión a que los dejen. Eso no quita que se queden enganchados por un buen tiempo en esa relación e intentarán tomar contacto con su ex para poder saber algo de ellos.

Capricornio

No son de dejar fácilmente a su expareja, aunque se muestren personas muy centradas y cerradas cuando se abren dejan todo y eso hace que se aferren por un largo rato al recuerdo de sus relaciones pasadas.

Acuario

Son personas independientes, soñadoras y desapegadas, pero cuando aparece el amor olvidan quienes son y se dejan llevar. Es probable que si ese amor toco su corazón, los rastros perduren por un tiempo.

Escorpio

Los de Escorpio no tienen problema en olvidar a alguien que no les interesa, el grave problema es que no aceptan que alguien se digne a dejarlos a ellos. Lo más probable es que cuando eso ocurra decidan tapar ese amor con otro, eso no significa dentro de ellos no haga ruido la ruptura.

Aries

Son personas que no son de las más apegadas del mundo, les gusta experimentar cosas nuevas, pero en cuestiones de amor entregan su corazón y les cuesta un poco más que al resto poder olvidar a sus exparejas.