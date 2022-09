Horóscopo: cuáles son los tres signos más envidiosos del zodiaco

Según muchos analistas, la envidia es uno de los peores sentimientos que puede tener una persona para con otra, ya que puede afectar no solo la relación con ella, sino también el propio camino que está intentando lograr aquella persona que desea lo que el otro tiene. Desear lo que otra persona tiene es algo común, pero desearlo de manera dañina es algo que debe tratarse en terapia y aunque es algo que puede atravesar a muchas personas, en el horóscopo hay tres signos que son los más envidiosos de todos.

Es importante destacar que no existe la sana envidia, ya que la definición de esta es que una persona desea enojada o con tristeza lo que la otra tiene. En muchos casos se demuestra de manera negativa criticando al otro cuando logra un éxito, demostrando nuestro pesimismo hacia el otro para robarle su energía negativa por el triunfo o enojándose con el otro, todas situaciones que son beneficiosas para nadie.

¿Cuáles son los tres signos que se encuentran en el horóscopo y que son los más envidiosos?

Es sabido que en el horóscopo cada signo tiene una cierta cantidad de particulares que en la mayoría de los casos concuerda con las personas. Hay muchos signos que son muy solidarios y que aman ayudar a otras personas sin pensar en recibir nada a cambio. Sin embargo, hay otros más complejos, que son individualistas y hasta envidiosos y que harán cualquier cosa para poder lograr sus metas.

Uno de ellos es Escorpio, a quien se lo cataloga como el más envidioso de todo el zodiaco y que nunca muestra todas las intenciones que tiene en una situación. Son personas que sienten con mucha profundidad e intensidad y en muchos casos están muy preocupados por lo que tienen las otras personas en vez de pensar lo que han logrado ellos. Si no controlan estas emociones pueden llegar a terminar muy solos.

Horóscopo. Escorpio.

Las personas que están bajo el signo de Virgo se las conoce por ser muy analíticas y ponerse metas muy altas, que en la mayoría de los casos no terminan concretando. Al ser demasiado perfeccionistas, no disfrutan de casi ningún logro y en muchos casos sienten envidia por el resto de las personas que las rodean. Otro de los signos que si no controla sus emociones o intenta superar estas trabas podría perder a muchos series queridos.

Horóscopo. Virgo.

Por último, están aquellos que son de Capricornio, que se esfuerzan por todos los medios para poder lograr sus metas, pero que cada vez que tiene un obstáculo retroceden varios pasos. En la mayoría de las situaciones se comparan con el resto para ver qué lograr y qué fue lo que les faltó para conseguir sus metas. Estos caminos son directos a la envidia y por ese motivo deberán cuidar mucho sus palabras y sus pensamientos.