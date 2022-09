Horóscopo: estos tres signos del zodiaco traen mala suerte y no lo sabías

El horóscopo es una de las formas de poder encontrar puntos importantes en las personas y que nos puede ayudar a descubrir características que uno mismo tiene y que o las desconoce o no las quiere aceptar. Es sabido que hay cierta gente con la que no te querés juntar porque no te cae bien, nunca pudieron conectarse o simplemente hay algo que no te llama, como a su vez hay otras con las que hubo un clic desde la primera vez que hablaron.

Sin embargo, los signos del zodíaco pueden ser la respuesta a esta clase de situaciones que en muchos casos son incómodas y que se busca el motivo, pero es muy difícil de encontrar. Se puede decir que tienen mala energía, son “mala suerte”, “piedras”, “mufas” o simplemente no te llevas y dentro de los signos hay tres que tienen “malas vibras” y todos lo saben.

¿Cuáles son los tres signos que traen mala suerte?

Piscis

Horóscopo. Piscis.

Las personas de Piscis son muy espirituales a la hora de tomar decisiones o actuar y esa clase de característica puede ser muy negativa. Las rachas buenas o malas suelen jugar un papel fundamental. En muchos casos las buenas llegan con grandes logros que impactan en el ánimo de los piscianos, pero cuando llegan las malas es mejor alejarse de estas personas porque la energía es muy negativa. Es clave que estas personas sepan que los extremos no ayudan y que cuando aparezcan las malas no es el fin del mundo, ni tampoco cuando sean las buenas durarán para siempre.

Aires

Horóscopo. Aries.

Una de las características de estas personas es que son muy cuidadosas de todo y a lo que más le dan importancia es a las supersticiones. Son de aquellos que evitan pasar por debajo de una escalera o cruzarse con un gato negro. El horóscopo los describe como extremos a la hora de las supersticiones y cuando las cosas no salen son de creer que tiene mala suerte. Todos los días son oscuros y su energía negativa termina contaminando todo a su alrededor.

Libra

Horóscopo. Libra.

Aunque se crean que son racionales y empíricas, las personas de capricornio son extremadamente supersticiosas, pero nunca lo van a confirmar. Son de tomar decisiones con un cuidado minucioso, desde cómo salen vestidas al trabajo hasta qué tipo de zapatos deben comprar. Su actitud es muy importante y cuando las cosas van bien son seres muy alegres que contagian su energía, pero cuando salen mal se marchitan como una flor e impactan en las que están a su alrededor.