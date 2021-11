El Banco Central anunció este jueves que a partir de las 00 de este viernes -cuando da inicio el Black Friday- los bancos y entidades financieras no podrán ofrecer cuotas a los viajeros que deseen ir al exterior.

“A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, señala el comunicado emitido por la entidad.

El objetivo de la medida es evitar la fuga de dólares del país, ante las escasas reservas que maneja el Banco Central y teniendo en cuenta las flexibilizaciones en cuanto a las medidas estipuladas por el coronavirus que impedían viajar al exterior.

Arribo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Entre enero y septiembre (últimos datos oficiales disponibles), los argentinos y otros ciudadanos que residen en el país financiaron vía tarjetas de crédito viajes y servicios turísticos por unos 1.483 millones de dólares. Las proyecciones para todo el año superaban los 2.200 millones de dólares, según fuentes oficiales consultadas por este medio.

En los primeros nueve meses, salieron del país para hacer turismo en el exterior unas 379.900 personas y entraron sólo 78.200 extranjeros para visitar la Argentina como turistas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto da cuenta de una balanza muy desfavorable para el país.

La decisión fue informada este jueves por la entidad rectora a través de la Comunicación “A” 7407 y se da en el marco de la escasez de divisas que afecta al país a pesar de un superávit comercial récord.