La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) tendrá un nuevo acto para conmemorar el atentado que se produjo el 18 de julio de 1994 y que dejó un saldo de 85 muertos junto a 300 heridos, siendo uno de los ataques más trágicos que tuvo el país. En el acto presencial que se realizará en la calle Pasteur se volverá a “exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado”.

El flamante titular de la mutual argentino-israelita, Amos Linetzky, uno de las principales oradoras que habrá en el acto, convocó a “seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz” porque “la impunidad es una herida que cada día duele más”.

A las 9.53 comenzará el acto que conmemora a las 85 víctimas fatales y a los 300 heridos que dejó el atentado.

“A pesar del paso del tiempo y la impunidad vigente en la causa, el reclamo debe seguir más vivo que nunca. A 28 años del peor ataque terrorista que sufrió el país volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestarnos a favor de la paz, la justicia y la defensa de la vida”, dijo Linetzky a Télam.

Cómo será el acto para conmemorar el atentado de la AMIA a 28 años del ataque

Como es tradicional, a las 9.53 comenzará a sonar una sirena que conmemora el momento exacto en el que se produjo el ataque. Después se escucharán el nombre de las 85 personas fallecidas en aquella mañana de 1994 luego de la explosión del coche bomba.

Adrián Furmn, uno de los sobrevivientes del atentado, señaló en diálogo con TN que “más que nada es un acto de memoria y un pedido de justicia que ya lleva 28 años y en este tiempo no pasó absolutamente nada. Al contrario, la causa fue para atrás, no hay novedad y lo que se investigo fue un invento”.

El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro en su despacho de la Casa Rosada con la nueva conducción de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

La ceremonia contará con la conducción de la periodista Gisela Busaniche. Los oradores serán Amos Linetzky, por la AMIA; Anita Weinstein, sobreviviente del atentado, y tres familiares de víctimas fatales: Sofía Guterman, mamá de Andrea; Jennifer Dubín, hija de Norberto; y Marina Degtiar, hermana de Cristian.

Atentado a la AMIA: 28 años sin justicia

El ataque se llevó a cabo en la mañana del 18 de julio de 1994 lleva 28 años sin tener responsables tras las rejas. Es que los presuntos atacantes, de origen iraní, estarían resguardados por el gobierno de ese país. Pese a las alertas internacionales de la Interpol, nunca se los pudo atrapar.

En ese marco, el tiempo pasa y, para las víctimas como para los familiares, como así también para la institución es importante que se transmita el pedido de justicia con los años. Por eso, la AMIA realizó una campaña bajo la consigna “la transmisión de la memoria de generación en generación es fundamental” para mantener vivo el pedido de Justicia por el atentado.

AMIA. El atentado fue en 1994. (La Voz/Archivo)

Cómo fue el atentado a la AMIA en 1994

Aquella mañana de julio de 1994, una camioneta Traffic blanca con entre 300 y 400 kilos de explosivos explotó a las 9:53 contra la sede de Pasteur. Era el segundo atentado terrorista que sufría el país después del ataque a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992.

La Justicia estableció que el hecho estuvo a cargo de la organización terrorista Hezbollah, que tiene vínculos con el gobierno de Irán. La investigación que se fue develando con los años busca dar con los responsables e ideólogos del ataque terminó con la vida de 85 personas.

Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la AMIA y nuevo ministro de Interior de Irán

En noviembre de 2006 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba los responsables intelectuales del caso. Se aplicó así una circular roja de Interpol para Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda.