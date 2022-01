El Gobierno informó que dejará de exigir un PCR para ingresar al país a todos aquellos que sean argentinos o extranjeros residentes, en medio de una relajación de las medidas contra la pandemia de Coronavirus.

La medida, al igual que el resto de las flexibilizaciones que ha habido contra el COVID, será para quienes tengan el esquema de vacunación completo al menos 14 días antes de su regreso a la Argentina.

Además, la medida aclara que aquellos “argentinos o argentinas que hubieran residido en el exterior durante al menos el último año, se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las autoridades sanitarias del país de residencia”.

Se contará como esquema completo de vacunación a quienes hayan recibido al menos las dos dosis en un plazo mayor a 14 días antes del ingreso al país.

Asimismo, aquellas personas con esquema de vacunación incompleto deberán presentar un PCR negativo realizado 72 horas antes en el país de origen o bien una prueba de antígeno negativa de dos días anteriores de su arribo. También deberán cumplir con un aislamiento de siete días a partir de la fecha del test presentado.

Los argentinos y residentes que hayan dado positivo de coronavirus, pero que hayan completado los siete días de aislamiento desde el inicio de los síntomas, podrán ingresar al país sin problema, en autos particulares o transporte de pasajeros.

Que modificaciones habrá para los ciudadanos de países extranjeros

La decisión administrativa 62/2022, que modifica la 951/21 y fue publicada en el Boletín Oficial, también beneficia a ciudadanos de países limítrofes. Estos serán eximidos de presentar un test PCR siempre y cuando tengan el esquema de vacunación completo.

Además, los menores de edad no deberán realizar el aislamiento pese a no estar completamente vacunados, pese a que se le recomienda no realizar actividades grupales o acudir a eventos masivos por siete días.

Por su parte, transportistas de carga y pasajeros tendrán que presentar test PCR o de antígeno negativo con una vigencia menor a siete días, que deberá ser efectuado al inicio del itinerario y en proximidad del domicilio del afectado.

Además, esos transportistas deberán contar con seguro de cobertura Covid-19 y tendrán que suspender sus actividades ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.