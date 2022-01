Recientemente se confirmaron algunos cambios en los protocolos sanitarios para ingresar a Chile y los camioneros no están exentos de ello. Gracias a esta modificación más de 1500 camioneros están varados del lado de Mendoza al borde de la frontera. Mediante un video los trabajadores mostraron que esperan pasar al país vecino sin agua ni comida.

Muchos de los camioneros están aguardando en Uspallata o localidades cercanas a la frontera con Chile. Varios de ellos denunciaron malos tratos por parte de las personas que trabajan en el cruce y mediante un video indicaron que el baño que les asignaron para usar no tiene suministros de agua.

Los inconvenientes comenzaron a brotar con el comienzo del paro del viernes por parte de los trabajadores de Chile debido al aumento de casos de Covid-19. Las autoridades el ente internacional tomó la decisión de testear no solo a los turistas sino también a los camioneros, pero las condiciones para llevarlo a cabo no son las mejores según indican los conductores de carga pesada.

Actualmente, hay solo cinco puestos de testeo rápido en la frontera con Chile y camioneros denuncian que el trato de las personas que no realizan no es bueno. “Nos tratan mal si alguno de nuestros compañeros da positivo”, dijo uno de los trabajadores en un video transmitido este miércoles en un canal de televisión local.

Más de 1500 camineros están varados en la frontera con Chile. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes camiones; exportación; ruta; choferes; contenedores; containers; Foto: Marcelo Rolland

En el audiovisual realizado por uno de los camioneros varados muestra las condiciones en las que tienen que esperar hasta que llegue su turno de ser testeados para poder terminar su recorrido. En el video relata que en el baño que están usando no tiene agua y que es difícil acceder a comida a diario.

La manera de operar de la frontera chilena consta de testear cada media hora a 5 choferes. Luego, los trabajadores deben aguardar a que salga el resultado para poder darle paso al siguiente. Este protocolo es obligatorio, a pesar de que ya se hayan realizado el PCR con anterioridad.

Camioneros aislados

Desde la cuenta personal de Twitter de la Asociación de propietarios de camiones de Mendoza afirmaron que los choferes reciben malos tratos sobre todo de los que dan positivos. Según lo que indicaron las autoridades chilenas tratan a estas personas como “los infectados”.

Uno de los testimonios de los camioneros en otro video publicado en la red social afirma que “una vez que te hacen el test de antígeno si sale positivo te mandan para acá (Uspallata o zonas aledañas). Acá estamos desde ayer a la tarde, no tenés un baño, no te convidan una gota de agua, no te dan de comer. Si te bajás del camión te apuran para que te vuelvas a subir porque sos infectado, un leproso. Te podes estar muriendo que acá no vas a tener socorro de ningún tipo”.