El diputado Javier Milei sorteó este miércoles, tal como lo había prometido durante la campaña, su primer sueldo. El sorteo se llevó a cabo en Mar del Plata, donde se montó un escenario para tal fin. Allí, se anunció al ganador, Federico Hugo Nacarado, de 40 años, que ya apareció para reclamar su premio.

“No esperaba ganarlo, estoy esperando que se comuniquen conmigo. Es un sorteo de mucha plata, por eso me anoté. Trabajo en construcción en seco, por mi cuenta. Me anoté ayer a la noche. Mi mujer lo había hecho hace una semana y anoche volvió a intentar. Hoy me enteré del resultado por la radio”, explicó el hombre en diálogo con Clarín.

Según explicó, usará el dinero para ponerse al día: “Voy a pagar deudas. Estoy separado y ahora en pareja nuevamente. Tengo dos hijos adolescentes. No caigo todavía”, señaló.

Federico afirmó que aún no se comunicaron con él de parte del equipo del diputado, pero que estará atento a su contacto para poder cobrar el dinero el que, aseguró, no se esperaba ganar.

La previa del sorteo de Milei en Mar del Plata Foto: Twitter

El sorteo del sueldo de Milei

En total sumaron 1.000.234 las personas que se anotaron para participar por los $205.596,54 correspondientes al primer salario del diputado de La Libertad Avanza.

Ya a las pocas horas de haberse habilitado el link para la inscripción, la página había superado el millón de visitas y figuraban más de 200.000 inscriptos. Además, Milei precisó que la página para anotarse recibió más de 7 millones de visitas.

Asimismo, la inscripción para participar del sorteo estuvo habilitada hasta este miércoles a las 10.00 h., alcanzando esta cifra que superó el millón de interesados por cobrar el salario de Javier Milei.