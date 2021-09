Tras la reapertura piloto del Puente Tancredo Neves en Puerto Iguazú, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad volvió a la ciudad para inaugurar 21 casas en el barrio Las Leñas.

Durante el acto, el mandatario adelantó que el lunes 11 de octubre, entregará la obra de la toma de agua directa del río Paraná, que incluye una cisterna para almacenar unos 3 millones de litros. Así también anticipó que presentará formalmente los hospitales modulares y obras de servicios en el centro de Frontera.

Se refirió a la apertura de fronteras, y explicó que continúa trabajando para habilitar el paso de Bernardo de Irigoyen y adelantó que para el puente Posadas-Encarnación, “ya tenemos todos los protocolos establecidos”

“Estuvimos en la apertura del puente, que era mi compromiso con el pueblo de Puerto Iguazú. Ahora regresamos a entregar estas viviendas. Y vinimos a observar la última etapa, porque este día viernes comienzan las pruebas hidráulicas en el área de impulsión de la toma de agua en el río Paraná”, expresó el gobernador.

Explicó que la nueva toma de agua, “es una obra que también me comprometí el año pasado que este año lo íbamos a concluir y tal como lo dijimos, en octubre lo vamos a entregar y eso va a ocurrir el día lunes 11″.

Subrayó que “mi compromiso es siempre con la comunidad de Puerto Iguazú, en las buenas y en las malas, vamos a estar siempre acompañando y ayudando”

“Hay nuevas expectativas porque vamos a trabajar en el área de servicios del centro de frontera que es muy importante y estimamos que, en cerca de 15 días, vamos a inaugurar el nuevo hospital modular en el centro de Iguazú y después otro en el centro de frontera” añadió Ahuad.

Para atender el déficit hídrico, una de las grandes demandas de la comunidad de Puerto Iguazú, Herrera Ahuad consideró que “esas obras por ahí no lucen porque no son grandes estructuras hacia arriba, pero son muy importantes en la cuestión estructural de la ciudad”

Continuó diciendo “aproximadamente la cisterna que vamos a inaugurar para reserva de agua es de más de 3 millones de litros. Eso hace a la resolución de un problema en la zona del barrio Las Leñas, donde siempre está el déficit de agua. Ahí viene una toma directamente desde el río Paraná”.

Repasó también que, “vamos a tener una toma que viene del río que abastece a toda la región, pero a la vez está interconectada. Tenemos la toma del río Iguazú que ya estamos trabajando en la nueva toma y la del arroyo Mbocay que es otra obra hidráulica para agua potable que nos va a permitir tres sistemas”.

“A eso hay que sumarles todos los pozos perforados con conexión a los barrios donde no llegaba el agua”, agregó.

Herrera Ahuad indicó que “para mí resolver la problemática del agua en Iguazú es medular para que la ciudad pueda crecer y desarrollarse, sobre todo cuando Iguazú comience a dar el impulso post pandemia, van a ser obras muy necesarias para consolidar ese crecimiento”, subrayó.

Con respecto a la apertura de fronteras, el primer mandatario provincial expresó que “ahora trabajamos en la posibilidad que, de acuerdo a la normativa nacional de que el primero de octubre comiencen a habilitarse otros pasos internacionales, entre ellos el de Posadas-Encarnación, que sea uno de los pasos 24 horas que vamos a dar la garantía para que se pueda abrir y podamos generar esa revinculación afectuosa y humana que tienen los pueblos en nuestra región”.

“Como paso 24 horas, es el de Bernardo de Irigoyen, que también lo estamos trabajando en los protocolos. Ya con el ensayo Iguazú, se hace mucho más sencillo la apertura de los otros pasos de 24 horas”.

Adelantó el gobernador que “el 1 de octubre, todas las fronteras de la Argentina comienzan a trabajar con una dinámica de apertura. Tenemos que acompañar eso y lo bueno es que ya tenemos todos los protocolos establecidos. La modificación en el caos de Posadas-Encarnación podría estar en el cupo, de acuerdo a la capacidad operativa”.

Destacó que “lo que no cambia es la dinámica de la provincia de ir creciendo, de ir hacia adelante y de no volver hacia atrás con las medidas que vamos tomando. Los casos de Covid en nuestra provincia son muy pocos, Posadas este lunes cerró sin casos después de mucho tiempo, el nivel de internación no supera lo 9 pacientes en toda la provincia, pocos en unidades de cuidados críticos y eso alivia el sistema sanitario y configura la seguridad sanitaria que necesita la gente para desplegar libremente sus actividades”.