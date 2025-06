Cuáles son las ventajas y cuánto cuestan las “casas container”, una tendencia en viviendas que crece

Casas container, tendencia en viviendas

El sueño de la casa propia es cada vez más sueño y menos realidad. Los precios del mercado inmobiliario hacen que, incluso, alquilar una vivienda se vuelva un lujo. Ante este complejo escenario surgen opciones más económicas. Es el caso de las “casas container”.

Sí, es necesario contar con un terreno propio o quizás aceptar ese pedazo de patio que viene ofreciendo un familiar, pero se trata de una salida rápida, mucho más económica (dependiendo el modelo) y por si fuera poco, amigable con el medio ambiente.

Las “casas container” reutilizan esos enormes contenedores marítimos cuya función original es llevar y traer mercancía de un continente a otro. Cuando su fecha de vencimiento para tal rol llega, hay empresas que las “reciclan”, acondicionan y convierten en bellos “departamentos”.

Si bien hay quienes afirman que una vivienda de este tipo tiene muchas contras, ya que su estructura no fue pensada para ese fin y debería solucionarse bien, por ejemplo, qué hacer para que el sol no recaliente demasiado el metal o para que no filtre agua durante grandes tormentas, lo cierto es que no deja de ser una solución veloz.

Cuáles son las ventajas de una casa container

Los plazos de entrega son cortos . Si la casa se pide “a medida” no tardan en armarse más de seis meses.

Son amigables con el medio ambiente, es decir, reducen la contaminación ambiental dándole un segundo uso a una estructura existente.

Casas container, tendencia en viviendas

Están hechas de acero , por lo que son muy resistentes. Solo hay que pensar que fueron construidas para soportar inclemencias climáticas durante largos viajes por el mar.

Otra beneficio es la posibilidad de transportarlas . Si de repente el habitante debe irse del terreno en donde está, podrá hacerlo con casa y todo, sin dejar nada.

Además permite que se le agreguen otros módulos al original, lo que posibilita ampliar la vivienda cuando se necesite.

Cuánto cuestan las casas container

Hay numerosas empresas que cotizan on-line y que propone planes de pago de cuotas. La firma Importainer, por ejemplo, ofrece una opción de 30m² con tres ambientes a un precio de lista, en junio 2025, de $29.172.000. Cuenta, además, con planes de pagos de 60, 120 y 240 cuotas.

También en Mercado Libre hay publicaciones con variedad de precios. Se pueden encontrar publicaciones desde $12.000.000 hasta $23.000.000. En dólares, los valores van desde US$2400 para un contenedor estándar de 6 metros personalizado, pasando por US$24.000 con 30 m² hasta US$130.000 con 70 m² y tres ambientes.