Juliana “Furia” de Gran Hermano 2024 reveló que hizo “brujerías” para no ser eliminada

Desde que comenzó la nueva edición de Gran Hermano, los fanáticos del programa no se pierden nada de los que pasa en el reality. El domingo 17 de diciembre fue la primera gala de eliminación, en donde Santiago Del Moro anunció que Hernán debía abandonar la casa por decisión del público.

Para sorpresa de los hermanitos, Juliana “Furia” sigue dentro del juego y sigue dando de qué hablar. Su continuidad generó varios enfrentamientos en el reality ya que no se lleva bien con sus compañeros.

El ritual que hizo Juliana “Furia” de Gran Hermano 2024 para quedarse

Luego de que la semana pasada se conociera quienes eran los primeros nominados, entre los cuales estaba Furia llevó a que la participante pusiera en práctica unas “macumbas” para que no la eliminen, lo que finalmente sucedió y se fue Hernán.

“Tengo que tener mucha suerte para que me salven. Ya sé lo que pasó igual, creo que la macumba que hice y dejé ahí ya hizo efecto”, comentó la participante mientras se encontraba a la madrugada sola en la cocina.

“Bueno, durante siete días me voy a bañar con esa macumba. Listo, vamos a ver si sigue haciendo efecto. Recuerden mezclar el vinagre con los ajos”, agregó y señaló a un rincón de la mesada.

Quién es Juliana, la participante de Gran Hermano 2024 que es doble de riesgo y le dicen “Furia” Foto: Telefe

Luego sostuvo que tiene que planear una nueva estrategia para permanecer una nueva semana en la casa, después de las nominaciones porque está segura de que sus compañeros la van a volver a votar.

La fuerte pelea de Juliana “Furia” de Gran Hermano 2024 con Sabrina

No hay dudas de que Juliana es una de las jugadoras más fuerte dentro de la casa, en la primera semana mostró su carácter y fue protagonista de varias peleas. Esta vez se enfrentó son Sabrina, quien fue la líder. “Hay un grupete hermoso que, básicamente, no me banca. Yo con eso no puedo hacer nada. Tengo que seguir viviendo acá adentro”, señaló “Furia” a Sabrina en el pasillo de la casa.

Si bien las cámaras no filmaron el enfrentamiento, desde la habitación en que la que estaba el resto se escucha los gritos de Juliana. “Parecés la jefa. Te parás acá y hablás en plural, como si todos me muestren lo que hago y lo que no hago”, indicó a Sabrina.

Ante los comentarios y gritos, fue Isabel quien habló en voz baja con algunos de los chicos. “No hay que meterse, pero ella hace un papel de gracioso ante la gente y acá es mala”, expresó la concursante.