El Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) de Gualeguaychú volvió a evaluar la situación epidemiológica en el departamento. Recomienda aislamiento para asistentes a encuentros sociales.

COES Gualeguaychú

El encuentro desarrollado este martes 27 de abril en el Centro de Convenciones entre distintas autoridades locales, policiales y especialistas de la salud. En la misma, los profesionales del Hospital Centenario informaron que el escenario acerca de la pandemia de COVID-19 presenta un número alto de contagios y de ocupación de camas.

Al respecto, el Infectólogo Dr. Ignacio Bourlot alertó que “la tendencia de amesetamiento de contagios durante la última semana se rompió en los últimos dos días, dónde se volvió a ver un incremento”. Acerca de la ocupación del sistema sanitario, manifestó que en Terapia Intensiva es del 77% y que hay 8 pacientes en Uti Covid, de los cuales 5 están con asistencia respiratoria. Mientras que en moderados hay una ocupación del 58% (más de 30 pacientes). “El sistema no es infinito, y el personal de salud está agotado, si no hay un cambio en el comportamiento socias las restricciones actuales no serán suficientes”, afirmó Bourlot.

En este contexto sanitario, desde la Policía Departamental se informó que durante el pasado fin de semana se labraron más de 90 actas por “fiestas clandestinas”, por lo que los distintos especialistas coincidieron en elevar una recomendación al Juzgado Federal de Gualeguaychú para que se evalúe la posibilidad de imponer un aislamiento estricto de 10 a 14 días a quienes participen de dichos encuentros sociales no permitidos por la normativa vigente, para de esta manera evitar la propagación del Covid-19.

Por otra parte, desde el COES se recuerda a la población que en las reuniones sociales y las fiestas es donde con más rapidez se reproducen los contagios y se propaga la enfermedad, por lo que se recomienda evitarlas, recordando a su vez que están penadas por la Justicia Federal y que rige una ordenanza local que multa a los organizadores y participantes.